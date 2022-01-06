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46 минут назад

Как Дисней переписывает страшные сказки

Многие привыкли, что в сказках Диснея красивые героини выходят замуж за прекрасных принцев, а любовь и добро, в конечном счете, побеждает зло. Но на деле первоисточники этих сказок пугают своей кровожадностью и жестокостью. "Рамблер" расскажет, как сказки, прошедшие через руки Диснея, обрели счастливый конец.

Как Дисней переписывает страшные сказки
Фото: Кадр из мультфильма "Белоснежка и семь гномов"Кадр из мультфильма "Белоснежка и семь гномов"

"Белоснежка и семь гномов"

В мультфильме "Белоснежка и семь гномов" злобная королева-мачеха пыталась трижды убить Белоснежку. В первый раз принцессу должен был задушить пояс, во второй раз — отравленный гребень. А уже только на третий раз — отравленное яблоко, и перед ним Белоснежка уже не устояла.

Кроме этого, принцесса проснулась вовсе не от поцелуя принца, а от того, что гроб во время похоронной процессии лягнула лошадь. Королева же умерла от того, что на нее надели раскаленные железные башмаки и заставили танцевать.

"Золушка"

Кадр из мультфильма "Золушка"

Изначально в сказке не было никакой феи-крестной. Все желания Золушки исполняла ее покойная мать, которая появлялась в виде белой птицы. А когда придворные появляются с туфелькой в доме, чтобы найти девушку с бала, мачеха заставляет дочерей кардинальным способом уменьшить ступни. Так, по сюжету старшая из них отрубает большой палец, а младшая жертвует частью пятки.

"Спящая красавица"

Кадр из мультфильма "Спящая красавица"

В оригинале девушка погрузилась в сон из-за пророчества, а вовсе не из-за проклятия. И разбудил ее не поцелуй прекрасного принца. Увидев спящую красавицу, молодой человек надругался над ней, и через девять месяцев принцесса во сне рожает двух близнецов. Один из малышей в поисках материнской груди по ошибке стал сосать ее палец. Игла от веретена выпала и принцесса проснулась. После этого девушка отправилась к принцу за объяснениями, а он оказался еще и женат.

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