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2 часа назад

Кошмар наяву: основанные на реальных событиях ужасы

Далеко не всегда фильмы ужасов — кинематографическая выдумка. Некоторые киноленты основаны на реальных событиях. Подробнее — в материале «Рамблера».

Кошмар наяву: основанные на реальных событиях ужасы
Фото: Кадр из фильма «Заклятие 2»Кадр из фильма «Заклятие 2»

«Заклятие 2» (2016)

Кадр из фильма «Заклятие 2»

Сюжет фильма частично основан на феномене под названием «Эндфилдский полтергейст». В 1970-х в доме Пегги Ходжсон и ее четверых детей начали происходить паранормальные события, очевидцами которых в разное время становились более 30 человек. В комнатах ощутимо понижалась температура, мебель двигалась сама по себе, появлялись надписи на стенах, а через младшую дочь женщины Джанет говорил умерший незадолго до этого происшествия Билли Уилкинс, предположительно являющийся призраком.

«Шесть демонов Эмили Роуз» (2005)

В 1976 году 23-летняя Аннелиза Михель, страдающая, по заключению врачей, височной эпилепсией, погибла в результате обезвоживания и истощения после 10 месяцев обрядов экзорцизма. На основе этой истории был снят фильм. По сюжету, священник готовится к суду, где ему выдвинут обвинение в смерти его подопечной. Обвиняемому и его сторонникам требуется доказать, что девушка на самом деле была одержима демоном.

«Шкатулка проклятия» (2012)

Кадр из фильма «Шкатулка проклятия»

Фильм основан на реальных событиях и рассказывает о шкатулке, в которую вселился злой дух по имени Диббук. В реальности ее неоднократно перепродавали, и каждый покупатель сталкивался с неприятностями. В результате ее спрятали еврейские раввины. По сюжету фильма, шкатулку купила маленькая девочка. Спуст некоторое время родители обратили внимание на ее странное поведение. Ее реакции на окружающее становились все более не предсказуемы.

«Девушка напротив» (2007)

Кадр из фильма «Девушка напротив»

Мать, которая издевается над своими дочерьми, привлекая к этому сыновей, — сюжет, навеянный скандальной историей, случившейся в штате Индиана. По сюжету, нанятая присматривать за 16-летней девушкой няня начала издеваться над ней, и ее помогали не только ее сыновья, но и пара соседских мальчишек. Девушка скончалась от внутримозгового кровоизлияния, шока и недоедания.

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