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3 часа назад

Как нас обманывают на счет блюд в кино

За последние десятилетия киноеда эволюционировала вместе с другими аспектами кинематографа, создав вокруг себя целый гастрономический закулисный мир. О том, как на самом деле готовят блюда для съемок в фильмах, расскажет "Рамблер".

Как нас обманывают на счет блюд в кино
Фото: Кадр из фильма "Ешь, молись, люби"Кадр из фильма "Ешь, молись, люби"

Создание нескольких копий

Когда дело доходит до съемок, у каждого блюда должно быть несколько копий на случай, если они понадобятся для нескольких дублей. Кроме того, есть сцены, где актеры действительно едят; если они съедят половину гамбургера, но сцену придется повторить, им нужно будет повторить процесс. Так, например, для съемок фильма "Шеф" пришлось приготовить около 800 кубинских бутербродов.

Переработка остатков

Хоть во время съемочного процесса, остатки пищи встречаются нечасто, тем не менее такие ситуации случаются. В таком случае все, что осталось нетронутым на съемочной площадке и осталось в хорошем состоянии, охлаждается и хранится для других проектов. Если заранее понятно, что блюдо на долгий срок сохранить не получится, его жертвуют на благотворительность или отдают на переработку для создания других продуктов.

Адаптация блюд под диету актеров

Перед началом съемок команда поваров заранее узнает о диете каждого актера, ведь кто-то из них может страдать от аллергии или придерживаться, например, вегетарианства. В таком случае создателям блюд приходится искать альтернативные метода приготовления. Например, яичницу заменяют на тофу и манго, при этом сохраняя внешний вид продукта, чтобы оно подходило вегану.

Фильмы,Шеф,
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