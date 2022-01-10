Мрачные последствия “Омена” для его создателей

Фильмы ужасов могут напугать впечатлительных зрителей сами по себе. Но если вы узнаете, что и за кадром творилась настоящая чертовщина? О череде странных совпадений на пути создателей фильма “Омен” (1976) – в новом материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Омен" Кадр из фильма "Омен"

Сюжет культового хоррора прост: женатая пара, потеряв новорожденного ребенка, принимает решение стать приемными родителями. Так Роберт Торн (Грегори Пек) вместе с Кэтрин (Ли Ремик) усыновляет маленького мальчика по имени Дэмиан (Харви Стивенс). Однако совсем скоро Роберт начинает подозревать, что его пасынок – дьявол во плоти. Ведь смерть и несчастье обрушатся на любого, кто встанет на пути мальчика.

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Съемки фильма тоже прошли под знаком грядущей беды. В некоторых источниках утверждается, что работа над фильмом в конце лета 1975 сорвалась из-за того, что в первый же съемочный день члены группы попали в аварию.

Риску расстаться с жизнью подверглись продюсер и исполнитель главной роли. В самолет, пассажиром которого был Грегори Пек, ударила молния, вызвав возгорание одного из двигателей. Мог оказаться на дне Атлантического океана и Мейс Нойфелд. Оба “счастливчика” летели на съемки с разницей в несколько недель.

Угрозы стихии продолжались. Другого продюсера, Харви Бернхарда, молния едва не убила во время съемок в Риме. Мужчина начал носить крестик на съемочной площадке.

Ричард Доннер, режиссер фильма, тоже попал в жуткую ситуацию: в отеле, где он остановился, чтобы отдыхать после съемок, произошел взрыв. К счастью, Доннер отделался испугом. В некоторых СМИ тиражировались якобы его воспоминания о неких странных силуэтах с огненными глазами, которые он видел в дыму. Впрочем, даже если видения и были, то их можно списать на шок.

Этот взрыв оказался не единственным. Мейс Нойфелд вместе с другими коллегами по съемкам планировал поужинать в ресторане однажды вечером. Столик для компании был забронирован за час до того, как заведение взлетело на воздух. Станцию метро взорвали, когда Мейс и еще несколько актеров шли к ней.

Возможно, Нойфелд снова почувствовал себя жертвой проклятия (или невероятным везунчиком), когда они с женой вынуждены были выехать из своего отеля в Лондоне раньше срока, а вскоре после этого здание сровняли с землей еще одним взрывом.

Случай спас съемочную группу от путешествия на тот свет. Чтобы сделать несколько кадров с воздуха для фильма, решили нанять небольшой частный самолет. В последний момент авиакомпания сдала борт в аренду другой группе пассажиров. Якобы китайские бизнесмены сделали пилоту более выгодное предложение. Как бы то ни было, самолет отправился по другому маршруту, но рухнул, столкнувшись на взлете со стаей птиц. Все пассажиры погибли. Трагично и то, что обломки воздушного судна упали на автомобиль, в котором ехали жена пилота и их ребенок.

В фильме “Омен” есть леденящая душу сцена с обезглавливанием. Дизайнер спецэффектов, ответственный за ее разработку, стал жертвой одного из самых жутких событий. После съемок фильма Джон Ричардсон начал работу над другим проектом и уехал в Голландию вместе с женой и коллегой Лиз Мур. Однажды ночью они ехали по пустой дороге и налетели на встречный автомобиль. Ричардсон потерял сознание, а в Мур попало одно из передних колес. Сцена из “Омена” повторилась наяву. Джон утверждал, что авария случилась рядом с дорожным знаком, который указывал, что город Оммен находится в 66,6 километрах.

В одной из сцен фильма актриса Ли Ремик (мать Дэмиана) кричит от ужаса, потому что машину с демоническим ребенком внутри окружают разъяренные бабуины. Создатели фильма пошли на хитрость: в машину поместили дрессировщика с малышами приматов. Это раззадорило обезьян, оставшихся снаружи. Сцена получилась очень натуральная. Но на следующий день после съемок дрессировщика убил тигр.

Едва ли не разделили его судьбу дрессировщик ротвейлеров и каскадер, занятые на съемках. Собаки словно обезумевшие напали на них и сильно искусали.