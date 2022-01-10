Актер Леонид Куравлев госпитализирован в Коммунарку

«Леонид Вячеславович находится в Коммунарке. Врачи его лечат от пневмонии. Тесты на ковид отрицательные. Мы надеемся на его выздоровление, и для этого есть основания, по словам врачей. Это вся информация», – пояснил он, передает ТАСС.