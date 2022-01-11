Самые ожидаемые фильмы 2022 года, которые нельзя пропустить

«Бэтмен», «Смерть на Ниле», «Черный Адам»: «Рамблер» собрал самые ожидаемые картины, которые выйдут на большие экраны в 2022 году.

Фото: Кадр из фильма "Аватар – 2»" Кадр из фильма "Аватар – 2»"

«Крик» (13 января)

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В городке Вудсборо спустя 25 лет после серии жестоких убийств очередной преступник начинает преследовать группу подростков, раскрывая опасные секреты прошлого. Кстати, выход пятой части культовой франшизы состоится спустя аж 11 лет после премьеры четвертой.

«King’s Man: Начало» (13 января)

Наследник герцога Оксфордского Конрад – один из первых и самых талантливых оперативников в истории шпионской организации Kingsman. Он мечтал служить на благо Англии, но оказался втянут в мир шпионов и убийц… В главных ролях: Харрис Дикинсон, Даниэль Брюль и Рэйф Файнс.

Кадр из фильма "King’s Man: Начало"

«Аллея кошмаров» (20 января)

Криминальный триллер Гильермо дель Торо о мошеннике Стэне Карлайле, который объединяется с женщиной-психиатром, чтобы обманывать людей под видом чтения их мыслей. В главных ролях Брэдли Купер, Кейт Бланшетт, Руни Мара, Уиллем Дефо и другие.

Кадр из фильма "Аллея кошмаров"

«Код 355» (20 января)

Пять женщин-суперагентов противостоят глобальной организации, владеющей мощным оружием. Шпионки создают группу под кодовым названием «355» и пытаются сделать все, чтобы предотвратить Третью мировую войну. В главных ролях звездный состав: Джессика Честейн, Лупита Нионго, Дайан Крюгер, Пенелопа Крус и Фань Бинбин.

Кадр из фильма "Код 355"

«Морбиус» (27 января)

В центре сюжета – доктор Майкл Морбиус, с детства страдающий от редкого заболевания крови и ищущий лекарство, которым оказывается… кровь летучих мышей. Рискованный опыт вызывает неожиданную реакцию: главный герой становится кровожадным монстром. В главной роли снялся Джаред Лето.

Кадр из фильма "Морбиус"

«Параллельные матери» (3 февраля)

Это история о двух одиноких женщинах, судьбы которых пересекаются в родильном отделении. Случайная встреча оборачивается тесной связью, безвозвратно изменившей их жизни навсегда. В главной роли фильма Педро Альмодовара снялась Пенелопа Крус.

Кадр из фильма "Параллельные матери"

«Смерть на Ниле» (10 февраля)

Экранизация еще одной классической истории о детективе Эркюле Пуаро, который берется за расследование загадочного убийства, отвлекаясь от собственного отдыха, на борту роскошного круизного парохода, следующего вдоль Нила. В главных ролях: Кеннет Брана, Галь Гадот, Роуз Лесли и оскандалившийся Арми Хаммер, из-за которого премьеру картины отложили аж на два года (изначально выход фильма был намечен на 2020).

Кадр из фильма "Смерть на Ниле"

«Анчартед: На картах не значится» (10 февраля)

Приключенческий боевик с Томом Холландом, Марком Уолбергом и Антонио Бандерасом, который расскажет о двух искателях приключений, которые отправляются на поиски величайшего сокровища мира. Кроме того, они надеются найти улики, которые приведут их к давно потерянному брату одного из них.

Кадр из фильма "Анчартед: На картах не значится"

«Лулу и Бриггс» (17 февраля)

Режиссерский дебют Ченнинга Татума, где он сыграл главную роль, о бывшем американском рейнджере Бриггсе, который вместе с овчаркой погибшего друга отправляется в путешествие по Тихоокеанскому побережью на похороны хозяина собаки.

Кадр из фильма "Лулу и Бриггс"

«Бэтмен» (3 марта)

Новая версия «Бэтмена» от автора «Планеты обезьян» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли. По сюжету Бэтмен обнаруживает коррупцию в Готэм-сити, которая связана с его собственной семьей, когда сталкивается с серийным убийцей, известным как Загадочник. В картине также снялись Зои Кравиц, Колин Фаррелл, Энди Серкис, Пол Дано и другие.

Кадр из фильма "Бэтмен"

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (7 апреля)

Профессор Альбус Дамблдор узнает, что могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над миром. Дамблдор понимает, что не сможет остановить его в одиночку, поэтому просит магозоолога Ньюта Саламандера возглавить команду из выдающихся волшебников и одного отважного маггла.

Кадр из фильма "Фантастические твари: Тайны Дамблдора"

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» (5 мая)

Первый в истории фильм ужасов Marvel в лучших традициях студии, в котором Стивен Стрэндж столкнется не только с бароном Моро, но и с самым страшным противником – темной версией самого себя. К главной роли возвращается Бенедикт Камбербэтч, а компанию ему составят Элизабет Олсен, Рэйчел МакАдамс и другие.

«Топ Ган: Мэверик» (26 мая)

Долгожданный боевик с Томом Крузом об одном из лучших пилотов военно-морского флота, события которого разворачиваются через 36 лет после первого «Топ Гана» и рассказывают о легендарном Питере Митчелле, новом летном инструкторе, который приступает к подготовке отряда выпускников для специальной миссии.

Кадр из фильма "Топ Ган: Мэверик"

«Мир Юрского периода: Господство» (10 июня)

Новая часть культовой франшизы, в которой динозавры больше не уединены на далеком острове и сеют хаос и разрушения в городах. Картина продемонстрирует, как изменится общество, осознав, что человек – уже не безраздельный царь природы.

Кадр из фильма "Мир Юрского периода: Господство"

«Черный Адам» (28 июля)

Дуэйн Джонсон дебютирует в кинокомиксе в качестве одного из самых сильных и могущественных злодеев вселенной DC. Подробности сюжета картины пока не раскрываются, но в первом тизере фильма показали, как после пробуждения от многолетнего сна Черный Адам при помощи колдовской молнии испепеляет вторгнувшегося к нему солдата.

Кадр из фильма "Черный Адам"

«Миссия: невыполнима – 7» (29 сентября)

Продолжение знаменитой франшизы с Томом Крузом, подробности сюжета которого пока не раскрываются. Но в Сети уже слили кадры со съемок из Рима и видео крушения поезда, так что ждем автомобильных погонь, перестрелок в центре города и впечатляющих спецэффектов.

Кадр из фильма "Миссия: невыполнима – 7"

«Флэш» (3 ноября)

Полнометражная история о Барри Аллене, который в ходе неудачного научного эксперимента отравился ядохимикатами и получил поразительные способности – теперь он может развивать невообразимую скорость. Главные роли в картине исполнили Бен Аффлек, Майкл Китон и Эзра Миллер!

«Аватар – 2» (15 декабря)

Продолжение нашумевшего «Аватара» Джеймса Кэмерона, события которого развернутся на Пандоре и расскажут о жизни Джейка Салли в роли предводителя на’ви и войне с землянами. К своим ролям вернутся Сэм Уортингтон, Сигурни Уивер и Зои Салдана.