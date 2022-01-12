У “Оскара” появится ведущий

У церемонии вручения “Оскара” впервые за три года появится ведущий. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на президента Hulu Originals и ABC Entertainment Крейга Эрвича.

Кто именно станет ведущим церемонии, пока не разглашается. Эрвич пошутил, что эту позицию мог бы занять он. Ведущий был на “Оскаре” до 2019 года. Последним, кто вел церемонию, был актер и комик Джимми Киммел. В 2019 году его должен был заменить комедийный актер Кевин Харт, но он отказался участвовать из-за того, что перед вручением произошел скандал, связанный с его резкими высказываниями относительно ЛГБТ-сообщества.

В 2020 году организаторы церемонии вручения вновь отказались от ведущего, а в 2021 году “Оскар” проходил в смешанном формате в нескольких локациях и с ограниченным количеством людей, поэтому возможности поставить единого ведущего не было. В этом году церемония вручения статуэток запланирована на 27 марта.