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1 час назад

Российский мультфильм попал в шорт-лист “Оскара”

Короткометражный мультфильм Антона Дьякова “БоксБалет” вошел в шорт-лист премии “Оскар” в категории лучших анимационных короткометражек. Списки опубликованы на сайте американской киноакадемии.

Российский мультфильм попал в шорт-лист “Оскара”
Фото: Кадр из мультфильма "БоксБалет"Кадр из мультфильма "БоксБалет"

Первоначально в номинацию были выдвинуты 82 проекта, теперь этот список сократился до 15. Мультфильм рассказывает историю любви между боксером Евгением и балериной Ольгой.

Полный список номинантов огласят 8 февраля. Церемония вручения главной награды пройдет в конце марта.

Другой российский проект “Разжимая кулаки” Киры Коваленко, который ранее претендовал на список номинантов как лучший фильм на иностранном языке, не вошел в шорт-лист премии. В этой категории оказались номинанты из Австрии, Исландии, Бутана, Бельгии и других стран.

Ранее сообщалось, что российский фильм выдвинули на премию "Оскар" от России.

Фильмы,Оскар,Кира Коваленко,Антон Дьяков,
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