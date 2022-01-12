Фильмы о двойниках и последствиях встречи с ними

Кинематографисты обожают тему двойников, каждый раз разыгрывая ее то как драму, то как комедию. «Рамблер» собрал фильмы, в которых люди сталкиваются собственным отражением.

Фото: Кадр из фильма «Двойная жизнь Вероники» Кадр из фильма «Двойная жизнь Вероники»

«Двойная жизнь Вероники»

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Культовый фильм Кшиштофа Кёслевского, снятый на двух языках — французском и польском. Обеих девушек сыграла Ирен Жакоб, получившая за роль «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах.

Польская певица Вероника готовится к своему первому серьезному выступлению, несмотря на то, что ее мучает боль в груди. На центральной площади Кракова она мельком видит французскую туристку, удивительно похожую на нее. Позже девушка признается отцу, что ей с детства казалось, будто бы в этом мире она не одна. На концерте Вероника умирает, пытаясь взять высокую ноту. В это самое время в Париже француженка Вероник внезапно испытывает приступ ужасной тоски, который не может себе объяснить. Она тоже мечтала о сцене, но кардиолог предупредил ей, что у нее слабое сердце. Вероник преследует ощущение, что она одновременно живет в двух местах сразу.

«Престиж»

Фирменная работа Кристофера Нолана о роковом противостоянии двух иллюзионистов. Когда-то Альфред Борден (Кристиан Бейл) и Роберт Энжиер (Хью Джекман) вместе работали ассистентами у одного фокусника. Но жена Энжиера погибла, исполняя трюк, так как Борден неправильно завязал ей руки. С тех пор оба фокусника стали непримиримыми врагами.

Они срывают выступления друг друга и пытаются украсть секреты трюков. Энжиера особенно интересует мгновенное перемещение Бордена. Он никак не может объяснить себе этот фокус. Тогда в подобном трюке Энжиер привлекает безработного актера, похожего на себя, но понимает, что хочет одновременно и исчезать, и наслаждаться аплодисментами после представления.

В конце концов Энжиер обращается за помощью к Тесле (Дэвид Боуи). Теперь он празднует триумф, ведь его фокус с перемещением эффектнее трюка Бордена. Но истинная цена фокусов обоих иллюзионистов обнаруживается лишь в финале.

«Головокружение»

Легендарная кинолента Альфреда Хичкока. Полицейский Скотти (Джеймс Стюарт) вышел в отставку из-за страха высоты. Приятель нанимает его в качестве частного сыщика, чтобы он проследил за его женой Мадлен (Ким Новак). Он объясняет, что его жена не в себе и хочет повторить судьбу своей прабабки, которая покончила с собой в 26 лет. Скотти следит за женщиной и постепенно влюбляется в нее, однако не успевает спасти, когда она падает с колокольни. Полицейский не находит себе места, но однажды встречает Джуди — копию Мадлен, хотя у нее другой цвет волос и вульгарные манеры. Скотти начинает преследовать женщину, чтобы во всем разобраться.

«Бойцовский клуб»

Знаменитый триллер Дэвида Финчера по книге Чака Паланика. Безымянный рассказчик (Эдвард Нортон) тяготится своей скучной жизнью и мучается бессонницей. По совету врача он начинает посещать различные собрания людей, которые страдают от реальных проблем — алкоголизм, тяжелые травмы и так далее. Там герой знакомится с такой же самозванкой Марлой (Хелена Бонэм Картер), которая считает, что умереть можно в любой момент. В самолете же рассказчик встречает продавца мыла агрессивного бунтаря Тайлера Дёрдена (Брэд Питт), который начинает вмешиваться в его жизнь. Тем более, что дом героя разрушен, и он переселяется к Дёрдену. Они организуют тайный бойцовский клуб, который скоро превращается в экстремистское движение. А Марла начинает встречаться с Тайлером. Но однажды Дёрден бесследно исчезает, и никто не может его вспомнить.

«Бёрдмэн»

Черная трагикомедия Алехандро Иньярриту с Майклом Китоном в главной роли, отмеченная четырьмя «Оскарами». Стареющий и некогда известный актер Ригган Томсон хочет доказать, что он серьезный артист. Ведь публика знает его лишь по роли супергероя Бёрдмана. Ригган занимается бродвейской адаптацией рассказа Раймонда Карвера, конфликтует с партнерами по сцене и пытается наладить отношения с дочерью, которая в прошлом употребляла наркотики. При этом он ведет внутренние диалоги с тем самым Бёрдманом, весьма ехидным типом, и все больше отождествляет себя с ним.

«Двойник»