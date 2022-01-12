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56 минут назад

5 фильмов, которые можно пересматривать бесконечно

Жизнь может изменится на 180 градусов тогда, когда этого уже совсем не ждешь. Именно это и произошло с героями новой подборки "Рамблера".

5 фильмов, которые можно пересматривать бесконечно
Фото: Кадр из фильма «Начало»Кадр из фильма «Начало»

«Достучаться до небес» (1997)

Кадр из фильма «Достучаться до небес»

Мартин Брест и Руду Вурлицер встречаются в одной больнице. Им обоим врачи поставили смертельные диагнозы. Но судьба дарит им последний подарок в жизни: дальнейшие события складываются невероятным образом. Они случайно крадут автомобиль с миллионном долларов и уезжают из больницы. На пути было множество приключений и, главное, им удалось добраться до конечной точки — заветной цели, о которой мечтали оба.

«Невероятная жизнь Уолтера Митти» (2013)

«Невероятная жизнь Уолтера Митти»

Уолтер Мити живет обычной непримечательной жизнью. Он работает в журнале Life иллюстратором. Его существование однообразно и уныло. Из-за своей скромности ему никак не удается найти себе пару. Он влюблен в свою коллегу Шерил, но она не обращает на него никакого внимания. Уолтеру остается лишь мечтать. В своих грезах он совершает геройские поступки, спасает человечество и является очень популярным и знаменитым, от которого все девушки без ума. Но в реальной жизни все совершенно наоборот.

«Начало» (2010)

Кадр из фильма «Начало»

Профессиональный вор по имени Кобб занимается не традиционными кражами, он ворует в несколько другом отношении. Кобб способен выудить из недр человеческого разума любую информацию, пока человек спит. Столь уникальная способность превратила мужчину в завидного специалиста, но теперь он вынужден постоянно скитаться, и потерял все, что ему было дорого.

«Побег из Шоушенка» (1994)

Кадр из фильма «Побег из Шоушенка»

Жизнь молодого и успешного финансиста Энди рушится в одно мгновение. Он узнает, что его жена завела интрижку на стороне и хочет развестись с ним. Мужчина с горя напивается до потери памяти, а на утро его супруга и ее любовник оказываются мертвы. Все подозрения падают на Энди. Он не признает себя виновным, но суд приговаривает банкира к двум пожизненным заключениям в самой суровой тюрьме Новой Англии — Шоушенке.

«Бойцовский клуб» (1999)

Кадр из фильма «Бойцовский клуб»

Сотрудник страховой компании страдает хронической бессонницей и отчаянно пытается вырваться из мучительно скучной жизни. Однажды в очередной командировке он встречает некоего Тайлера Дердена — харизматического торговца мылом с извращенной философией. Тайлер уверен, что самосовершенствование — удел слабых, а единственное, ради чего стоит жить — саморазрушение.

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