7 лучших фильмов со звездой фильма «Пираты Карибского моря»

Звезде «Властелина колец» и «Пиратов Карибского моря» Орландо Блуму 13 января исполнилось 45 лет. В честь дня рождения актера и одного из главных секс-символов Голливуда «Рамблер» собрал 6 фильмов и один сериал с участием звезды, которые никого не оставят равнодушным.

Фото: Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины" Кадр из фильма "Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины"

«Властелин колец: Братство кольца» (2001)

Первая часть культовой фэнтези-трилогии Питера Джексона. По сюжету хоббит по имени Фродо Бэггинс получает от дяди Бильбо кольцо, которое раньше принадлежало темному властителю Средиземья Саурону. Теперь Фродо придется отнести его в Роковой Горе, чтобы уничтожить и не дать злодею вернуть прежнюю власть.

«Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» (2003)

Первый фильм о приключениях пирата-авантюриста Джека Воробья. По сюжету он пытается вернуть себе корабль Черная Жемчужина, сражается с армией живых скелетов, а заодно помогает Уиллу Тернеру (сыну старого приятеля) спасти возлюбленную и найти свое место среди пиратов. В главных ролях: Джонни Депп, Джеффри Раш, Орландо Блум, Кира Найтли и другие.

«Троя» (2004)

Парис украл жену царя Спарты Менелая, за честь которого тут же вступился его брат – царь Агамемнон. Его армия под предводительством Ахиллеса подходит к Трое и берет город в кровавую осаду, длившуюся десять дней. Зрелищная экранизация «Илиады» с Брэдом Питтом, Эриком Бана и Орландо Блумом в главных ролях.

«Царство небесное» (2005)

Драма Ридли Скотта о кузнеце-бастарде Бэлиане, которого родной отец перед смертью посвящает в рыцари. Вместе с его отрядом крестоносцев он идет в Иерусалим. В главных ролях: Орландо Грин, Ева Грин, Дэвид Тьюлис, Лиам Нисон и другие.

«Элизабеттаун» (2005)

В один момент потеряв работу и девушку, молодой дизайнер Дрю Бэйлор собирался покончить с собой, но другое несчастье заставляет его вернуться в родной провинциальный городок. В самолете он знакомится со стюардессой по имени Клэр, и их встреча меняет его планы на жизнь. В главных ролях: Орландо Блум и Кирстен Данст.

«Нью-Йорк, я люблю тебя» (2008)

Киноальманах из одиннадцати новелл – незатейливых любовных историй на фоне городских пейзажей Нью-Йорка. В главных ролях сильнейший актерский состав: Натали Портман, Брэдли Купер, Орландо Блум, Итан Хоук и другие.

«Карнивал Роу» (2019)

Мистический триллер о городе Бюрг, в котором живут магические существа. Дела у них, кстати, идут не так хорошо, поэтому вампиры торгуют запрещенными веществами, а феи занимаются проституцией. А еще в городе объявляется серийный маньяк, который убивает мифических существ, поэтому местный детектив приступает к поимке преступника. В проекте снялись Кара Делевинь и Орландо Блум.