Кадр дня: песня, которую не способен исполнить человек

Одним из самых запоминающихся эпизодов фильма Люка Бессона “Пятый элемент” стал момент исполнения знаменитой песни инопланетной дивы Плавалагуны. Композиция стала музыкальным сопровождением развернувшейся битвы приспешников Зорга с Лилу, а сама певица, привлекающая внимание необычным синим цветом кожи, явилась одним из трех самых важных женских персонажей фильма (наряду с Лилу и матерью Корбана, которую, правда, зрители так и не увидели, а лишь слышали голос в телефонной трубке). Голос у Плавалагуны и вправду был космическим, говорят, что обычный человек просто не в состоянии исполнить эту арию. По какой причине, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Пятый элемент" Кадр из фильма "Пятый элемент"

Песня Плавалагуны на самом деле состоит из двух частей: первую взяли из классической оперы “Лючия ди Ламмермур” композитора Гаэтано Доницетти, а вторую специально для “Пятого элемента” написал композитор Эрик Серра. Режиссер потребовал от музыканта создать очень сложную мелодию, а диапазон голоса Плавалагуны должен был, по задумке Бессона, выходить за пределы человеческих возможностей.

Эрик Серра написал арию со сверхсложными элементами, которые просто невозможно было спеть. Для исполнения арии Плавалагуны пригласили оперную певицу Инву Мула. Композитор сразу предупредил певицу, что задача перед ней поставлена практически невыполнимая, предложив ей спеть то, что она сможет, а остальное планировал обработать на компьютере. Инва Мула ошеломила Эрика Серру, сумев спеть практически 80% всей композиции, хотя композитор полагал, что никто не сможет справиться более, чем с 60%.