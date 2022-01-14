Многие зрители считают, что гангстеры и мафия — выдумки голливудских режиссеров и продюсеров, но на самом деле большинство остросюжетных фильмов сняты по реальным событиям, которые происходили в разных странах. Бандитские группировки существовали не только в России 90-х годов, но и в других странах были люди, которые держали в страхе целые города и отдельные области. В материале “Рамблера” — фильмы про гангстеров, основанные на реальных событиях.

Фото: Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит" Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

“Волк с Уолл-Стрит” (2013)

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Хоть прототип героя Леонардо Ди Каприо нельзя назвать настоящим гангстером, вокруг него была выстроена целая преступная сеть, которая прикрывалась легальным бизнесом. Основой для сюжета стали мемуары Джордана Белфорта, который был брокером. Спустя десять лет после открытия своей фирмы он был осужден за отмывание денег и другие финансовые преступления. Сначала зрители думали, что многие детали в фильме были приукрашены — настолько нереалистичным он казался, а потом картину сравнили с настоящими книгами и выяснилось, что все это — правда. Он вышел из тюрьмы в 2005 году, отсидев 22 месяца. Сейчас он получает доход с книг, авторских прав и семинаров по успеху.

“Легенда” (2015)

Картина основана на книге писателя Джона пирсона “Искусство жестокости: взлет и падение близнецов Крэй”. Он написал свое произведение по мотивам жизни братьев, которые терроризировали Лондон в 60-х годах. Близнецы были неуравновешенны и жестоки, что о них ходили легенды в столице Великобритании. В фильме показан период их жизни от начала преступной карьеры до заключения. Вдвоем они основали преступную группировку под названием “Фирма” и занимались грабежом, рэкетом, поджогами и вооруженными нападениями. После заключения история близнецов довольно печальна. Один скончался от сердечного приступа, выйдя на свободу, а другой прожил на воле всего восемь недель.

“Ирландец” (2019)

Кадр из фильма “Ирландец”