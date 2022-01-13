Чем зрителей зацепил мультик «Энканто»

В ноябре прошло года в прокат вышел новый мультфильм студии Walt Disney «Энканто». Это 60-й по счету анимационный фильм медиаконгломерата. Рамблер попробовал разобраться, почему он так зацепил зрителей.
Энканто — живописный уголок Колумбии, где среди высоких гор живет семья Мадригалов. Много лет назад, когда отец семейства принес себя в жертву ради спасения поселения, им преподнесли уникальный дар — волшебную свечу, которая награждает всех новорожденных в семье детей особыми способностями. Один видит будущее, другая создает цветы из воздуха, третья управляет погодой, а четвертая может одной рукой поднять дом. Но увы не все члены семейства могут сделать что-то необычное: дара нет у юной Мирабель. Однажды именно она замечает, что их волшебный дом начинает рушиться, а свеча вот-вот погаснет, забрав с собой всю магию. Тогда девочка решает во что бы то ни стало спасти семейную ценность.
Первое, что отметили многие зрители — визуальный ряд и качество картинки. Художники действительно поработали на славу: изображение получилось очень красочным, но при этом не аляповатым.
«Экран буквально заливает свет и жизнеутверждающие оттенки, формы и текстуры. Мультфильм хочется пересмотреть только ради того, чтобы еще раз все внимательно рассмотреть детали, все такое классное, что иногда прямо хочется "пощупать"»,
— написала пользователь с ником @T-honeya.
Также фанаты отмечают глубокий и продуманный сюжет мультфильма. Создатели подсветили популярную на сегодняшний день тему индивидуальности. Ведь в нашем обществе зачастую те, кто чем-то отличается от окружающих, сталкивается с непониманием и даже буллингом.
«Мне понравился рамочный сюжет. Получилось освежить тему, совершенно с неожиданной стороны подойти к проблематике особенных и альтернативно одаренных или неодаренных»,,
— подчеркнул @Иван.