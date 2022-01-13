Чем зрителей зацепил мультик «Энканто»

Сюжет

Энканто — живописный уголок Колумбии, где среди высоких гор живет семья Мадригалов. Много лет назад, когда отец семейства принес себя в жертву ради спасения поселения, им преподнесли уникальный дар — волшебную свечу, которая награждает всех новорожденных в семье детей особыми способностями. Один видит будущее, другая создает цветы из воздуха, третья управляет погодой, а четвертая может одной рукой поднять дом. Но увы не все члены семейства могут сделать что-то необычное: дара нет у юной Мирабель. Однажды именно она замечает, что их волшебный дом начинает рушиться, а свеча вот-вот погаснет, забрав с собой всю магию. Тогда девочка решает во что бы то ни стало спасти семейную ценность.