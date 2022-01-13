40 фильмов, которые нужно посмотреть в 2022 году

2022-й год, несмотря на продолжающуюся пандемию, готовит множество интересных кинопроектов. Помимо традиционных фильмов Marvel и DC зрители смогут увидеть новые приключения Итана Ханта в «Миссии: невыполнима», вернуться в волшебный мир магии с новыми «Фантастическими тварями», узнать, как поживают динозавры в XXI веке в «Мире Юрского периода», посмотреть на пандорскую семью Джейка Салли в «Аватаре», а также познакомиться с новыми героями и историями.
KinoBugle.ru составил список главных премьер 2022 года.
* Указанные даты актуальны на момент публикации материала.
ЯНВАРЬ
Дата мировой премьеры — 14 январяДата премьеры в России — 13 января
Убийца в маске Призрачного лица возвращается на большие экраны. Небольшой городок Вудсборо вновь сотрясают убийства. И начинают раскрываться тайны прошлого. Главное трио фильмов в исполнении Нив Кэмпбелл, Дэвида Аркетта и Кортни Кокс вновь возвращаются для борьбы с маньяком. К ним присоединились новички Джек Куэйд, Мелисса Баррера и Дженна Ортега.
«King’s Man: Начало»
Дата мировой премьеры — 22 декабря 2021Дата премьеры в России — 13 января
Лента расскажет о том, как зародилась служба King’s Man. В одном из своих первых дел агентам предстоит бороться с безбашенным Григорием Распутиным из царской России, который ведет себя как настоящий кунг-фу мастер.
«Трагедия Макбета»
Дата мировой премьеры — 14 января (на Apple TV+)
В центре сюжета — шотландский лорд Макбет (Дензел Вашингтон), который по настоянию ведьм решает стать королем, прибегнув к кровавым методам. В этом его поддерживает честолюбивая жена (Фрэнсис МакДорманд), по совету которой он предает своих друзей. Цена расплаты оказывается чрезвычайно велика.
«Аллея кошмаров»
Дата мировой премьеры — 17 декабря 2021Дата премьеры в России — 20 января
Лента режиссера Гильермо дель Торо рассказывает о талантливом менталисте (Брэдли Купер), который якобы умеет читать мысли. Он объединяется с психиатром (Кейт Бланшетт), чтобы обманывать людей, играя на их страхах. Но не все идет по плану.
ФЕВРАЛЬ
«Падение Луны»
Дата мировой премьеры — 4 февраляДата премьеры в России — 3 февраля
Луна сходит с орбиты и идет на столкновение с Землей. Бывшая астронавтка Джо Фаулер знает, как предотвратить катастрофу, но в ее план верят только поклонник теории заговора и еще один бывший астронавт. Втроем они отправляются в космос спасать человечество. Постановщиком и сценаристом выступил Роланд Эммерих, мастерски причиняющий Земле страдания в своих работах — «Дне независимости», «Послезавтра», «2012». Главные роли исполнили Холли Берри, Патрик Уилсон и Джон Брэдли.
«Анчартед: На картах не значится»
Дата мировой премьеры — 18 февраляДата премьеры в России — 10 февраля
Экранизация одной из самых великих серий видеоигр в истории. Натан Дрейк (Том Холланд) — профессиональный охотник за сокровищами с темным прошлым, и фильм должен рассказать, как он стал тем персонажем, который был показан в играх. В своем первом приключении он будет искать сокровища вместе с Виктором «Салли» Салливаном (Марк Уолберг), а также разгадывать тайну исчезновения своего брата.
«Смерть на Ниле»
Дата мировой премьеры — 11 февраляДата премьеры в России — 10 февраля
Кеннет Брана после достаточно успешного «Убийства в Восточном экспрессе» 2017 года снова выступил режиссером и исполнил главную роль детектива Эркюля Пуаро. Также на борту Галь Гадот, Том Бейтман, Эмма Маккей, Летишиа Райт и другие.
МАРТ
Дата мировой премьеры — 4 мартаДата премьеры в России — 3 марта
Действия разворачиваются в период, когда Темный рыцарь только начинает бороться с преступностью в Готэме. Ожидается, что кинокомикс не будет классическим ориджином о происхождении Бэтмена. Главную роль исполнил Роберт Паттинсон.
«Я краснею»
Дата мировой премьеры — 11 марта (на Disney+)Дата премьеры в России — 10 марта
13-летняя школьница превращается в гигантскую красную панду каждый раз, когда сильно волнуется. Случается это, например, от неловкости за свою маму, которая явно страдает гиперопекой. Это должен был быть первый фильм Pixar, который в эпоху пандемии выходит в кинотеатрах. Однако боссы из головной компании Disney решили, что «Я краснею» прекрасно будет смотреться на стриминге Disney+, как ранее «Душа» и «Лука».
«Чудаки навсегда»
Дата мировой премьеры — 4 февраляДата премьеры в России — 10 марта
Треш-комедия, в которой Джонни Ноксвил, Крис Понтиус, Джейсон Акунья, Престон Лэси и другие травмируют себя и друг друга самыми изощренными и веселыми способами. Если вы не любите черный и сортирный юмор, то лучше не планировать просмотр.
«Имя наше — Адам»
Дата мировой премьеры — 11 марта (на Netflix)
Райан Рейнольдс играет мужчину, который отправляется в прошлое, чтобы получить помощь от 13-летнего самого себя. Немаловажное значение будет играть встреча с отцом протагониста, который в будущем уже умер, а сейчас находится в том же возрасте, что и персонаж Рейнольдса. Режиссером выступил постановщик «Живой стали», трилогии «Ночь в музее» и недавнего «Главного героя» Шон Леви. Несмотря на то, что до премьеры остается всего два месяца, до сих пор не представлен трейлер фильма.
«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»
Дата мировой премьеры — 18 мартаДата премьеры в России — 18 марта
Джейсон Стэйтем и Обри Плаза выступают против торговца оружием Хью Гранта. Они привлекают актера (Джош Хартнетт), который должен втереться в доверие к преступнику под предлогом подготовки к роли. Мол, образ один в один списан с персонажа Гранта. Новый фильм Гая Ричи.
«Морбиус»
Дата мировой премьеры — 1 апреляДата премьеры в России — 24 марта
История расскажет об антигерое Майкле Морбиусе, страдающем от редкого заболевания крови. Он стал ученым и попытался исцелить себя. Но рискованный эксперимент приводит к странным метаморфозам, и Морбиус превращается в вампира. В комиксах Marvel Морбиус был врагом Человека-паука. В качестве постановщика выступил Даниэль Эспиноса, ответственный за «Живое» и «Код доступа “Кейптаун”». В главной роли Джаред Лето.
«Скорая»
Дата мировой премьеры — 8 апреляДата премьеры в России — 31 марта
Остросюжетный боевик расскажет о двух братьях, которые решаются на крупнейшее в истории Лос-Анджелеса ограбление банка. Одному из них деньги просто необходимы на лечение жены. На кону $32 млн, но план идет наперекосяк и пытаясь скрыться от полиции, герои угоняют машину скорой помощи. В машине находятся молодой медик и умирающий пациент, фактически – их заложники. Это ремейк одноименного датского фильма 2005 года. В главных ролях Джейк Джилленхол и Яхья Абдул-Матин II. У руля Майкл «дайте что-нибудь взорвать» Бэй.
«Соник 2 в кино»
Дата мировой премьеры — 8 апреляДата премьеры в России — 31 марта
Соник стал более самостоятельным, так что Том и Мэдди решили оставить его одного дома в Зеленых холмах на время своего отпуска. Естественно, после их отъезда на горизонте появляется злодей доктор Роботник со своим новым партнером Наклзом. Вместе они ищут волшебный изумруд, способный строить и разрушать цивилизации. Соник вместе с Тейлзом пытаются опередить злодеев.
АПРЕЛЬ
«Фантастические твари: Тайны Дамблдора»
Дата мировой премьеры — 15 апреляДата премьеры в России — 7 апреля
Альбус Дамблдор поручит Ньюту Саламандеру возглавить команду из бесстрашных волшебников, чтобы остановить волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, желающего захватить власть над миром. Третья часть спин-оффа Поттерианы. Предыдущий фильм «Преступления Грин-де-Вальда» не стал каким-то откровением и был очень сдержанно принят публикой. Триквел попытается исправить недочеты предшественника, ответить на вопросы (или хотя бы часть) и возродить интерес к волшебному миру магии.
МАЙ
«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»
Дата мировой премьеры — 5 маяДата премьеры в России — 6 мая
После событий фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в мультивселенной что-то сломалось. Стрэндж обращается за помощью к своему союзнику Вонгу, Верховному чародею, и к самой могущественной мстительнице – Алой ведьме, Ванде. Но над человечеством и всей вселенной нависла страшная угроза, с которой уже не справиться одной их силой. По слухам, в фильме будет целая прорва камео практически из всех фильмов по мотивам комиксов Marvel за последние 20 лет.
«Топ Ган: Мэверик»
Дата мировой премьеры — 27 маяДата премьеры в России — 26 мая
Продолжение фильма 1986 года с Томом Крузом, который снова сыграет главную роль пилота Пита Митчелла. На этот раз он будет обучать молодежь, а также противостоять современным беспилотникам. Фильм был снят еще в 2018 году и первоначально планировался к выпуску летом 2019 года, но производство затянулось, и его перенесли на лето 2020 года. Тут вмешалась пандемия, и картина еще два года пролежала на полке. Сейчас у нее есть дата премьеры, но насколько она окажется выдержана — совершенно не ясно.
ИЮНЬ
«Мир Юрского периода: Господство»
Дата мировой премьеры — 10 июняДата премьеры в России — 9 июня
Динозавры попали на материк и теперь осваиваются жить в современных мегаполисах. В режиссерское кресло вернулся Колин Треворроу, возродивший франшизу в 2015 году хитовым «Миром Юрского периода». Помимо Криса Пратта и Брайс Даллас Ховард к своим ролям вернутся персонажи самого первого фильма 1993 года, которых сыграли Сэм Нил, Джефф Голдблюм и Лора Дерн.
«Миньоны: Грювитация»
Дата мировой премьеры — 10 июняДата премьеры в России — 9 июня
Продолжение «Миньонов» 2015 года, действия которого снова разворачиваются до событий серии «Гадкий я». Это история о взбалмошных существах, у которых есть одно навязчивое желание – служить самой Гадкой личности в мире.
«Базз Лайтер»
Дата мировой премьеры — 17 июняДата премьеры в России — 16 июня
Это история приключений молодого Базза Лайтера, космического рейнджера, который стал прототипом одноименной игрушки в «Истории игрушек». Его ожидает полная опасностей космическая миссия, в ходе которой он узнает, что бесконечность — не предел.
ИЮЛЬ
«Тор: Любовь и гром»
Дата мировой премьеры — 8 июляДата премьеры в России — 7 июля
Это четвертая часть сольных приключений Бога Грома в киновселенной Marvel. Вся информация о фильме держится в строжайшем секрете. Известно, что у Стражей Галактики будет небольшое камео, а к роли Джейн Фостер вернется Натали Портман. Она, кстати, получит силы Тора и будет владеть Мьельниром — этот сюжет перекочевал в фильм напрямую из комиксов. Значительная роль достанется и Валькирии в исполнении Тессы Томпсон. Режиссирует Тайка Вайтити, снявший «Тор: Рагнарек».
Дата мировой премьеры — 15 июляДата премьеры в России — 14 июля
Фильм обещает быть ударным экшен-триллером. История будет крутиться вокруг пяти наемных убийц, которые оказались в одном скоростном поезде и обнаружили, что их задания пересекаются. Помимо Брэда Питта и Сандры Буллок в актерском составе Аарон Тейлор-Джонсон, Майкл Шеннон, Логан Лерман, Зази Битц, Джои Кинг и другие. За постановку отвечает режиссер «Джона Уика» и «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвид Литч.
«Черный Адам»
Дата мировой премьеры — 29 июляДата премьеры в России — 28 июля
Дуэйн Джонсон играет главного противника Шазама — Черного Адама. Когда-то он был рабом, но смог получить свободу и магические способности. Он озлоблен на мир и радикально разбирается со своими врагами.
АВГУСТ
«Неудержимые 4»
Дата мировой премьеры — не назначенаДата премьеры в России — 4 августа
Новая часть олдскульного боевика с экшен-звездами 1990-х — 2000-х. К Сильвестру Сталлоне, Джейсону Стэйтему, Дольфу Лундгрену присоединилсь Меган Фокс и Ико Уайс. Но это не единственные знакомые лица, которые появятся в фильме.
«Бордерлендс»
Дата мировой премьеры — не назначенаДата премьеры в России — 25 августа
Экранизация популярной игры Borderlands, которая вышла в 2009 году. Она рассказывала о колонизаторах планеты Пандора, борющихся за технологии когда-то находившихся здесь инопланетян. Сопровождается это наличием фантастических монстров. У игры вышло два прямых продолжения и несколько спин-оффов. Режиссирует Элай Рот, который набрал очень солидный актерский состав: Джейми Ли Кертис, Кейт Бланшетт, Хейли Беннетт, Кевин Харт, Джина Гершон, Джек Блэк, Флориан Мунтяну.
СЕНТЯБРЬ
«Преступления будущего»
Дата мировой премьеры — не назначенаДата премьеры в России — 1 сентября
Дэвид Кроненберг снимает новую версию своего же фильма 1970 года. В недалеком будущем с людьми начинают происходить изменения из-за ускоренной эволюции. У некоторых появляются дополнительные конечности, у некоторых — необычные способности. Одни принимают это, а другие пытаются с этим бороться любыми возможными способами. Леа Сейду, Кристен Стюарт и Вигго Мортенсен исполняют главные роли.
«Миссия: невыполнима 7»
Дата мировой премьеры — 30 сентябряДата премьеры в России — 29 сентября
Из всех невыполнимых миссий самая сложная была, пожалуй, снять этот шпионский боевик. Чрезвычайно многострадальный проект. Он оказался одним из первых блокбастеров, производство которого было остановлено из-за коронавируса. Сейчас уже никого не удивляют новости о различных ковидных ограничениях, отменах и переносах. Но тогда это было в новинку. Потом съемочная группа кочевала из одной страны в другую, и практически везде возникали различные сложности. Помимо пандемии пришлось столкнуться с пожаром на каскадерской установке, противодействием общественников и скандалом из-за просочившихся в сеть ругательств Тома Круза. Тем не менее, все удалось преодолеть. За постановку отвечает Кристофер МакКуорри — режиссер предыдущих шикарных «Миссия невыполнима: Племя изгоев» и «Миссия невыполнима: Последствия».
ОКТЯБРЬ
«Хэллоуин заканчивается»
Дата мировой премьеры — 14 октябряДата премьеры в России — 13 октября
Синопсиса у фильма еще нет. На основе двух предыдущих картин — «Хэллоуин» (2018) и «Хэллоуин убивает» (2021), а также заявленной в касте Джейми Ли Кертис, можно предположить, что зрителей ожидает масштабное завершение истории Лори Строуд.
«Человек-паук: Через вселенные 2»
Дата мировой премьеры — 7 октябряДата премьеры в России — 22 октября
Синопис у картины максимально размытый: «Майлз Моралес возвращается в следующей главе оскароносной саги «Человек-паук: Через вселенные». Бруклинский дружелюбный Человек-паук объединяет свои силы с Гвен Стейси и новой командой Паучков в эпическом мультивселенском приключении. Им предстоит сразиться с злодеем такого могущества, с которым они ранее никогда не сталкивались».
НОЯБРЬ
Дата мировой премьеры — 4 ноябряДата премьеры в России — 3 ноября
Для того, чтобы предотвратить смерть своей матери, главный герой путешествует во времени, а в результате случайно создает другую вселенную. После того, как Флэш был представлен в «Лиге справедливости», он, наконец, получил сольный фильм. Впрочем, и тут будет много других персонажей. Можно ждать Бэтмена Майкла Китона из фильма 1989 года. Также известно, что в ленте будет Бен Аффлек из современной киновселенной DC. Саша Калле сыграла Супергерл, кузину Супермена. В качестве постановщика выступил Андрес Мускетти («Оно»).
«Черная Пантера: Ваканда навсегда»
Дата мировой премьеры — 11 ноябряДата премьеры в России — 10 ноября
Черная Пантера, он же Т’Чалла, присутствовал в киновселенной Marvel в исполнении Чедвика Боузмана. Актера не стало в августе 2020 года в результате болезни. Как создатели выйдут из этой ситуации — никто не сообщает. Однако известно, что компьютерного двойника создавать не планируют. Вероятнее всего, новой Черной Пантерой станет Шури — сестра Т’Чаллы в исполнении Летишии Райт.
ДЕКАБРЬ
«Аватар 2»
Дата мировой премьеры — 16 декабряДата премьеры в России — 15 декабря
Джейк Салли и Нейтири создали семью. Однако, когда старая угроза возвращается, чтобы закончить начатое, они вынуждены покинуть свой дом и исследовать различные регионы Пандоры. Это первый из четырех запланированных сиквелов самого кассового фильма в истории.
«Аквамен 2»
Дата мировой премьеры — 16 декабряДата премьеры в России — 15 декабря
Продолжение приключений Артура Карри, он же король Атлантиды. В оригинале лента получила название «Аквамен и затерянное королевство» (Aquaman and the Lost Kingdom). Подразумевается, что история расскажет об оставшемся седьмом королевстве, не показанном в первой части. На данный момент фильм стоит на одной дате с «Аватаром 2». Если картина Джеймса Кэмерона не переедет, то вероятнее всего, подвинуться придется именно Артуру Карри.
Не имеющие точной даты выхода
Данные фильмы или заявлены на 2022 год, или с большое долей вероятности должны выйти в связи с высокой степенью готовности.
«Достать ножи 2»
Выходит предположительно летом на Netflix.
За права на два продолжения стриминговый гигант выложил $469 млн. Подробностей сюжета никаких нет. Известно только, что Дэниэл Крэйг вернется к роли детектива Бенуа Блана.
«Зачарованная 2» («Разочарованная»)
Выход заявлен на осень на стриминге Disney+.
История расскажет о том, как Жизель оказывается в реальном мире и спустя 10 лет начинает тосковать по сказочному королевству. Наверняка зрителей ждет классическое диснеевское повествование с музыкальными номерами. В России Disney+ не запущен и единственный шанс легально посмотреть фильм — это если его прокатят в кинотеатрах. В противном случае,придется обратиться к пиратским ресурсам и пиратским озвучкам.
«Убийцы цветочной луны»
Выходит предположительно во второй половине года на стриминге Apple TV+ и в кинотеатрах.
Действия истории развернутся в Оклахоме в начале XX века. Тогда индейцы из племени осейджи сильно обогатились из-за найденной на своей территории нефти. Вскоре они начали погибать при подозрительных обстоятельствах. Когда количество жертв превысило два десятка, за расследование взялось ФБР. Главные роли исполнили Леонардо ДиКаприо, Джесси Племонс, Роберт Де Ниро, Брендан Фрейзер и Джон Литгоу. А режиссиует Мартин Скорсезе.
«Воланд»
Выход заявлен на конец года.
Экранизация «Мастера и Маргариты», которая обещает по-новому взглянуть на роман Булгакова. Фильм расскажет о писателе, который начинает новый роман, беря за основу ситуации из собственной жизни. Создавая персонажей, он основывается на реальных людях, с которыми знаком. Но вскоре он начинает терять понимание, где реальность, а где вымысел.
Дата выхода неизвестна. Ориентировочно ее объявят в начале 2022 года.
Первый художественный фильм в мире, снятый в реальном космосе. Еще на стадии подготовки к съемкам задумка лететь на орбиту была подвергнута множественной критике. Во многом из-за колоссальных трат — запуск в космос Юлии Пересильд и Клима Шипенко оценивается в 2 млрд рублей. Профессиональные космонавты и некоторые лидеры мнений выразили сомнение в целесообразности такого расходования денег. Но и поддержка у проекта оказалась весьма солидной. Подробнее об этом можно почитать тут. В любом случае, интересно посмотреть, что же получилось.
«Тайлер Рейк: Операция по спасению 2»
Выходит предположительно во второй половине года на Netflix.
Вся команда первого фильма вернется к созданию продолжения. Крис Хемсворт вновь сыграет наемника Тайлера Рейка, Джо Руссо отвечает за сценарий, а Сэм Харгрейв — за режиссуру. Никаких деталей неизвестно, кроме одного короткого тизера, несколько расширяющего концовку первого фильма.
«Блондинка»
Выходит на Netflix. Даже предположительная дата неизвестна.
Биографический фильм о жизни Мерлин Монро в исполнении Анны де Армас. Фильм готов давным-давно, и может выйти в любой момент, когда того захочет стриминговый гигант.