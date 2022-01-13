40 фильмов, которые нужно посмотреть в 2022 году

2022-й год, несмотря на продолжающуюся пандемию, готовит множество интересных кинопроектов. Помимо традиционных фильмов Marvel и DC зрители смогут увидеть новые приключения Итана Ханта в «Миссии: невыполнима», вернуться в волшебный мир магии с новыми «Фантастическими тварями», узнать, как поживают динозавры в XXI веке в «Мире Юрского периода», посмотреть на пандорскую семью Джейка Салли в «Аватаре», а также познакомиться с новыми героями и историями.

KinoBugle.ru составил список главных премьер 2022 года.

Видео дня

* Указанные даты актуальны на момент публикации материала.

ЯНВАРЬ

Дата мировой премьеры — 14 январяДата премьеры в России — 13 января

Убийца в маске Призрачного лица возвращается на большие экраны. Небольшой городок Вудсборо вновь сотрясают убийства. И начинают раскрываться тайны прошлого. Главное трио фильмов в исполнении Нив Кэмпбелл, Дэвида Аркетта и Кортни Кокс вновь возвращаются для борьбы с маньяком. К ним присоединились новички Джек Куэйд, Мелисса Баррера и Дженна Ортега.

«King’s Man: Начало»

Дата мировой премьеры — 22 декабря 2021Дата премьеры в России — 13 января

Лента расскажет о том, как зародилась служба King’s Man. В одном из своих первых дел агентам предстоит бороться с безбашенным Григорием Распутиным из царской России, который ведет себя как настоящий кунг-фу мастер.

«Трагедия Макбета»

Дата мировой премьеры — 14 января (на Apple TV+)

В центре сюжета — шотландский лорд Макбет (Дензел Вашингтон), который по настоянию ведьм решает стать королем, прибегнув к кровавым методам. В этом его поддерживает честолюбивая жена (Фрэнсис МакДорманд), по совету которой он предает своих друзей. Цена расплаты оказывается чрезвычайно велика.

«Аллея кошмаров»

Дата мировой премьеры — 17 декабря 2021Дата премьеры в России — 20 января

Лента режиссера Гильермо дель Торо рассказывает о талантливом менталисте (Брэдли Купер), который якобы умеет читать мысли. Он объединяется с психиатром (Кейт Бланшетт), чтобы обманывать людей, играя на их страхах. Но не все идет по плану.

ФЕВРАЛЬ

«Падение Луны»

Дата мировой премьеры — 4 февраляДата премьеры в России — 3 февраля

Луна сходит с орбиты и идет на столкновение с Землей. Бывшая астронавтка Джо Фаулер знает, как предотвратить катастрофу, но в ее план верят только поклонник теории заговора и еще один бывший астронавт. Втроем они отправляются в космос спасать человечество. Постановщиком и сценаристом выступил Роланд Эммерих, мастерски причиняющий Земле страдания в своих работах — «Дне независимости», «Послезавтра», «2012». Главные роли исполнили Холли Берри, Патрик Уилсон и Джон Брэдли.

«Анчартед: На картах не значится»

Дата мировой премьеры — 18 февраляДата премьеры в России — 10 февраля

Экранизация одной из самых великих серий видеоигр в истории. Натан Дрейк (Том Холланд) — профессиональный охотник за сокровищами с темным прошлым, и фильм должен рассказать, как он стал тем персонажем, который был показан в играх. В своем первом приключении он будет искать сокровища вместе с Виктором «Салли» Салливаном (Марк Уолберг), а также разгадывать тайну исчезновения своего брата.

«Смерть на Ниле»

Дата мировой премьеры — 11 февраляДата премьеры в России — 10 февраля

Кеннет Брана после достаточно успешного «Убийства в Восточном экспрессе» 2017 года снова выступил режиссером и исполнил главную роль детектива Эркюля Пуаро. Также на борту Галь Гадот, Том Бейтман, Эмма Маккей, Летишиа Райт и другие.

МАРТ

Дата мировой премьеры — 4 мартаДата премьеры в России — 3 марта

Действия разворачиваются в период, когда Темный рыцарь только начинает бороться с преступностью в Готэме. Ожидается, что кинокомикс не будет классическим ориджином о происхождении Бэтмена. Главную роль исполнил Роберт Паттинсон.

«Я краснею»

Дата мировой премьеры — 11 марта (на Disney+)Дата премьеры в России — 10 марта

13-летняя школьница превращается в гигантскую красную панду каждый раз, когда сильно волнуется. Случается это, например, от неловкости за свою маму, которая явно страдает гиперопекой. Это должен был быть первый фильм Pixar, который в эпоху пандемии выходит в кинотеатрах. Однако боссы из головной компании Disney решили, что «Я краснею» прекрасно будет смотреться на стриминге Disney+, как ранее «Душа» и «Лука».

«Чудаки навсегда»

Дата мировой премьеры — 4 февраляДата премьеры в России — 10 марта

Треш-комедия, в которой Джонни Ноксвил, Крис Понтиус, Джейсон Акунья, Престон Лэси и другие травмируют себя и друг друга самыми изощренными и веселыми способами. Если вы не любите черный и сортирный юмор, то лучше не планировать просмотр.

«Имя наше — Адам»

Дата мировой премьеры — 11 марта (на Netflix)

Райан Рейнольдс играет мужчину, который отправляется в прошлое, чтобы получить помощь от 13-летнего самого себя. Немаловажное значение будет играть встреча с отцом протагониста, который в будущем уже умер, а сейчас находится в том же возрасте, что и персонаж Рейнольдса. Режиссером выступил постановщик «Живой стали», трилогии «Ночь в музее» и недавнего «Главного героя» Шон Леви. Несмотря на то, что до премьеры остается всего два месяца, до сих пор не представлен трейлер фильма.

«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать»

Дата мировой премьеры — 18 мартаДата премьеры в России — 18 марта

Джейсон Стэйтем и Обри Плаза выступают против торговца оружием Хью Гранта. Они привлекают актера (Джош Хартнетт), который должен втереться в доверие к преступнику под предлогом подготовки к роли. Мол, образ один в один списан с персонажа Гранта. Новый фильм Гая Ричи.

«Морбиус»

Дата мировой премьеры — 1 апреляДата премьеры в России — 24 марта

История расскажет об антигерое Майкле Морбиусе, страдающем от редкого заболевания крови. Он стал ученым и попытался исцелить себя. Но рискованный эксперимент приводит к странным метаморфозам, и Морбиус превращается в вампира. В комиксах Marvel Морбиус был врагом Человека-паука. В качестве постановщика выступил Даниэль Эспиноса, ответственный за «Живое» и «Код доступа “Кейптаун”». В главной роли Джаред Лето.

«Скорая»

Дата мировой премьеры — 8 апреляДата премьеры в России — 31 марта

Остросюжетный боевик расскажет о двух братьях, которые решаются на крупнейшее в истории Лос-Анджелеса ограбление банка. Одному из них деньги просто необходимы на лечение жены. На кону $32 млн, но план идет наперекосяк и пытаясь скрыться от полиции, герои угоняют машину скорой помощи. В машине находятся молодой медик и умирающий пациент, фактически – их заложники. Это ремейк одноименного датского фильма 2005 года. В главных ролях Джейк Джилленхол и Яхья Абдул-Матин II. У руля Майкл «дайте что-нибудь взорвать» Бэй.

«Соник 2 в кино»

Дата мировой премьеры — 8 апреляДата премьеры в России — 31 марта

Соник стал более самостоятельным, так что Том и Мэдди решили оставить его одного дома в Зеленых холмах на время своего отпуска. Естественно, после их отъезда на горизонте появляется злодей доктор Роботник со своим новым партнером Наклзом. Вместе они ищут волшебный изумруд, способный строить и разрушать цивилизации. Соник вместе с Тейлзом пытаются опередить злодеев.

АПРЕЛЬ

«Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

Дата мировой премьеры — 15 апреляДата премьеры в России — 7 апреля

Альбус Дамблдор поручит Ньюту Саламандеру возглавить команду из бесстрашных волшебников, чтобы остановить волшебника Геллерта Грин-де-Вальда, желающего захватить власть над миром. Третья часть спин-оффа Поттерианы. Предыдущий фильм «Преступления Грин-де-Вальда» не стал каким-то откровением и был очень сдержанно принят публикой. Триквел попытается исправить недочеты предшественника, ответить на вопросы (или хотя бы часть) и возродить интерес к волшебному миру магии.

МАЙ

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

Дата мировой премьеры — 5 маяДата премьеры в России — 6 мая

После событий фильма «Человек-паук: Нет пути домой» в мультивселенной что-то сломалось. Стрэндж обращается за помощью к своему союзнику Вонгу, Верховному чародею, и к самой могущественной мстительнице – Алой ведьме, Ванде. Но над человечеством и всей вселенной нависла страшная угроза, с которой уже не справиться одной их силой. По слухам, в фильме будет целая прорва камео практически из всех фильмов по мотивам комиксов Marvel за последние 20 лет.

«Топ Ган: Мэверик»

Дата мировой премьеры — 27 маяДата премьеры в России — 26 мая

Продолжение фильма 1986 года с Томом Крузом, который снова сыграет главную роль пилота Пита Митчелла. На этот раз он будет обучать молодежь, а также противостоять современным беспилотникам. Фильм был снят еще в 2018 году и первоначально планировался к выпуску летом 2019 года, но производство затянулось, и его перенесли на лето 2020 года. Тут вмешалась пандемия, и картина еще два года пролежала на полке. Сейчас у нее есть дата премьеры, но насколько она окажется выдержана — совершенно не ясно.

ИЮНЬ

«Мир Юрского периода: Господство»

Дата мировой премьеры — 10 июняДата премьеры в России — 9 июня

Динозавры попали на материк и теперь осваиваются жить в современных мегаполисах. В режиссерское кресло вернулся Колин Треворроу, возродивший франшизу в 2015 году хитовым «Миром Юрского периода». Помимо Криса Пратта и Брайс Даллас Ховард к своим ролям вернутся персонажи самого первого фильма 1993 года, которых сыграли Сэм Нил, Джефф Голдблюм и Лора Дерн.

«Миньоны: Грювитация»

Дата мировой премьеры — 10 июняДата премьеры в России — 9 июня

Продолжение «Миньонов» 2015 года, действия которого снова разворачиваются до событий серии «Гадкий я». Это история о взбалмошных существах, у которых есть одно навязчивое желание – служить самой Гадкой личности в мире.

«Базз Лайтер»

Дата мировой премьеры — 17 июняДата премьеры в России — 16 июня

Это история приключений молодого Базза Лайтера, космического рейнджера, который стал прототипом одноименной игрушки в «Истории игрушек». Его ожидает полная опасностей космическая миссия, в ходе которой он узнает, что бесконечность — не предел.

ИЮЛЬ

«Тор: Любовь и гром»

Дата мировой премьеры — 8 июляДата премьеры в России — 7 июля

Это четвертая часть сольных приключений Бога Грома в киновселенной Marvel. Вся информация о фильме держится в строжайшем секрете. Известно, что у Стражей Галактики будет небольшое камео, а к роли Джейн Фостер вернется Натали Портман. Она, кстати, получит силы Тора и будет владеть Мьельниром — этот сюжет перекочевал в фильм напрямую из комиксов. Значительная роль достанется и Валькирии в исполнении Тессы Томпсон. Режиссирует Тайка Вайтити, снявший «Тор: Рагнарек».

Дата мировой премьеры — 15 июляДата премьеры в России — 14 июля

«Черный Адам»

Дата мировой премьеры — 29 июляДата премьеры в России — 28 июля

Дуэйн Джонсон играет главного противника Шазама — Черного Адама. Когда-то он был рабом, но смог получить свободу и магические способности. Он озлоблен на мир и радикально разбирается со своими врагами.

АВГУСТ

«Неудержимые 4»

Дата мировой премьеры — не назначенаДата премьеры в России — 4 августа

Новая часть олдскульного боевика с экшен-звездами 1990-х — 2000-х. К Сильвестру Сталлоне, Джейсону Стэйтему, Дольфу Лундгрену присоединилсь Меган Фокс и Ико Уайс. Но это не единственные знакомые лица, которые появятся в фильме.

«Бордерлендс»

Дата мировой премьеры — не назначенаДата премьеры в России — 25 августа

Экранизация популярной игры Borderlands, которая вышла в 2009 году. Она рассказывала о колонизаторах планеты Пандора, борющихся за технологии когда-то находившихся здесь инопланетян. Сопровождается это наличием фантастических монстров. У игры вышло два прямых продолжения и несколько спин-оффов. Режиссирует Элай Рот, который набрал очень солидный актерский состав: Джейми Ли Кертис, Кейт Бланшетт, Хейли Беннетт, Кевин Харт, Джина Гершон, Джек Блэк, Флориан Мунтяну.

СЕНТЯБРЬ

«Преступления будущего»

Дата мировой премьеры — не назначенаДата премьеры в России — 1 сентября

Дэвид Кроненберг снимает новую версию своего же фильма 1970 года. В недалеком будущем с людьми начинают происходить изменения из-за ускоренной эволюции. У некоторых появляются дополнительные конечности, у некоторых — необычные способности. Одни принимают это, а другие пытаются с этим бороться любыми возможными способами. Леа Сейду, Кристен Стюарт и Вигго Мортенсен исполняют главные роли.

«Миссия: невыполнима 7»

Дата мировой премьеры — 30 сентябряДата премьеры в России — 29 сентября

Из всех невыполнимых миссий самая сложная была, пожалуй, снять этот шпионский боевик. Чрезвычайно многострадальный проект. Он оказался одним из первых блокбастеров, производство которого было остановлено из-за коронавируса. Сейчас уже никого не удивляют новости о различных ковидных ограничениях, отменах и переносах. Но тогда это было в новинку. Потом съемочная группа кочевала из одной страны в другую, и практически везде возникали различные сложности. Помимо пандемии пришлось столкнуться с пожаром на каскадерской установке, противодействием общественников и скандалом из-за просочившихся в сеть ругательств Тома Круза. Тем не менее, все удалось преодолеть. За постановку отвечает Кристофер МакКуорри — режиссер предыдущих шикарных «Миссия невыполнима: Племя изгоев» и «Миссия невыполнима: Последствия».

ОКТЯБРЬ

«Хэллоуин заканчивается»

Дата мировой премьеры — 14 октябряДата премьеры в России — 13 октября

Синопсиса у фильма еще нет. На основе двух предыдущих картин — «Хэллоуин» (2018) и «Хэллоуин убивает» (2021), а также заявленной в касте Джейми Ли Кертис, можно предположить, что зрителей ожидает масштабное завершение истории Лори Строуд.

«Человек-паук: Через вселенные 2»

Дата мировой премьеры — 7 октябряДата премьеры в России — 22 октября

Синопис у картины максимально размытый: «Майлз Моралес возвращается в следующей главе оскароносной саги «Человек-паук: Через вселенные». Бруклинский дружелюбный Человек-паук объединяет свои силы с Гвен Стейси и новой командой Паучков в эпическом мультивселенском приключении. Им предстоит сразиться с злодеем такого могущества, с которым они ранее никогда не сталкивались».

НОЯБРЬ

Дата мировой премьеры — 4 ноябряДата премьеры в России — 3 ноября

Для того, чтобы предотвратить смерть своей матери, главный герой путешествует во времени, а в результате случайно создает другую вселенную. После того, как Флэш был представлен в «Лиге справедливости», он, наконец, получил сольный фильм. Впрочем, и тут будет много других персонажей. Можно ждать Бэтмена Майкла Китона из фильма 1989 года. Также известно, что в ленте будет Бен Аффлек из современной киновселенной DC. Саша Калле сыграла Супергерл, кузину Супермена. В качестве постановщика выступил Андрес Мускетти («Оно»).

«Черная Пантера: Ваканда навсегда»

Дата мировой премьеры — 11 ноябряДата премьеры в России — 10 ноября

Черная Пантера, он же Т’Чалла, присутствовал в киновселенной Marvel в исполнении Чедвика Боузмана. Актера не стало в августе 2020 года в результате болезни. Как создатели выйдут из этой ситуации — никто не сообщает. Однако известно, что компьютерного двойника создавать не планируют. Вероятнее всего, новой Черной Пантерой станет Шури — сестра Т’Чаллы в исполнении Летишии Райт.

ДЕКАБРЬ

«Аватар 2»

Дата мировой премьеры — 16 декабряДата премьеры в России — 15 декабря

Джейк Салли и Нейтири создали семью. Однако, когда старая угроза возвращается, чтобы закончить начатое, они вынуждены покинуть свой дом и исследовать различные регионы Пандоры. Это первый из четырех запланированных сиквелов самого кассового фильма в истории.

«Аквамен 2»

Дата мировой премьеры — 16 декабряДата премьеры в России — 15 декабря

Продолжение приключений Артура Карри, он же король Атлантиды. В оригинале лента получила название «Аквамен и затерянное королевство» (Aquaman and the Lost Kingdom). Подразумевается, что история расскажет об оставшемся седьмом королевстве, не показанном в первой части. На данный момент фильм стоит на одной дате с «Аватаром 2». Если картина Джеймса Кэмерона не переедет, то вероятнее всего, подвинуться придется именно Артуру Карри.

Не имеющие точной даты выхода

Данные фильмы или заявлены на 2022 год, или с большое долей вероятности должны выйти в связи с высокой степенью готовности.

«Достать ножи 2»

Выходит предположительно летом на Netflix.

За права на два продолжения стриминговый гигант выложил $469 млн. Подробностей сюжета никаких нет. Известно только, что Дэниэл Крэйг вернется к роли детектива Бенуа Блана.

«Зачарованная 2» («Разочарованная»)

Выход заявлен на осень на стриминге Disney+.

История расскажет о том, как Жизель оказывается в реальном мире и спустя 10 лет начинает тосковать по сказочному королевству. Наверняка зрителей ждет классическое диснеевское повествование с музыкальными номерами. В России Disney+ не запущен и единственный шанс легально посмотреть фильм — это если его прокатят в кинотеатрах. В противном случае,придется обратиться к пиратским ресурсам и пиратским озвучкам.

«Убийцы цветочной луны»

Выходит предположительно во второй половине года на стриминге Apple TV+ и в кинотеатрах.

«Воланд»

Выход заявлен на конец года.

Экранизация «Мастера и Маргариты», которая обещает по-новому взглянуть на роман Булгакова. Фильм расскажет о писателе, который начинает новый роман, беря за основу ситуации из собственной жизни. Создавая персонажей, он основывается на реальных людях, с которыми знаком. Но вскоре он начинает терять понимание, где реальность, а где вымысел.

Дата выхода неизвестна. Ориентировочно ее объявят в начале 2022 года.

Первый художественный фильм в мире, снятый в реальном космосе. Еще на стадии подготовки к съемкам задумка лететь на орбиту была подвергнута множественной критике. Во многом из-за колоссальных трат — запуск в космос Юлии Пересильд и Клима Шипенко оценивается в 2 млрд рублей. Профессиональные космонавты и некоторые лидеры мнений выразили сомнение в целесообразности такого расходования денег. Но и поддержка у проекта оказалась весьма солидной. Подробнее об этом можно почитать тут. В любом случае, интересно посмотреть, что же получилось.

«Тайлер Рейк: Операция по спасению 2»

Выходит предположительно во второй половине года на Netflix.

Вся команда первого фильма вернется к созданию продолжения. Крис Хемсворт вновь сыграет наемника Тайлера Рейка, Джо Руссо отвечает за сценарий, а Сэм Харгрейв — за режиссуру. Никаких деталей неизвестно, кроме одного короткого тизера, несколько расширяющего концовку первого фильма.

«Блондинка»

Выходит на Netflix. Даже предположительная дата неизвестна.