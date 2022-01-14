Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
1 час назад

В Москве ограбили бывшую участницу КВН

В Москве ограбили бывшую участницу и финалистку Высшей лиги КВН, 23-летнюю Елену Праченко. Об этом в пятницу, 14 января, пишет KP.RU.

В Москве ограбили бывшую участницу КВН
Фото: МослентаМослента

По словам пострадавшей, инцидент произошел ранним утром в Кузьминках. Она ждала маршрутку на остановке и слушала включенную на мобильном телефоне музыку через беспроводные наушники. Когда транспорт подъехал, у входа собралась толпа людей. В дверях Праченко столкнулась с замешкавшимся мужчиной, который, как ей показалось, поздно сообразил, что это его остановка, и едва успел выпрыгнуть на улицу.

Когда двери маршрутки закрылись, музыка в наушниках девушки перестала играть. Праченко опустила руку в карман за телефоном и обнаружила, что гаджета там нет. По мнению девушки, его вытащил именно тот пассажир. Она незамедлительно обратилась в полицию.

Праченко выступала в составе команды «Юра» под руководством резидента Comedy Club и участника шоу «Comedy Баттл» Гара Дмитриева. В 2021 году команда вышла в финал Высшей лиги КВН, а в 2020-м стала финалистом Международной лиги. Основным родом деятельности участницы популярной юмористической телевизионной игры является журналистика — она работает корреспондентом на одном из телеканалов.

Ранее в Москве ограбили владельца ресторана, кормившего президента России Владимира Путина и бывшего лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Последние новости
Фильмы,Нурсултан Назарбаев,Владимир Путин,Комсомольская правда,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители