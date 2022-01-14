В Москве ограбили бывшую участницу КВН

В Москве ограбили бывшую участницу и финалистку Высшей лиги КВН, 23-летнюю Елену Праченко. Об этом в пятницу, 14 января, пишет KP.RU.

Фото: Мослента Мослента

По словам пострадавшей, инцидент произошел ранним утром в Кузьминках. Она ждала маршрутку на остановке и слушала включенную на мобильном телефоне музыку через беспроводные наушники. Когда транспорт подъехал, у входа собралась толпа людей. В дверях Праченко столкнулась с замешкавшимся мужчиной, который, как ей показалось, поздно сообразил, что это его остановка, и едва успел выпрыгнуть на улицу.

Когда двери маршрутки закрылись, музыка в наушниках девушки перестала играть. Праченко опустила руку в карман за телефоном и обнаружила, что гаджета там нет. По мнению девушки, его вытащил именно тот пассажир. Она незамедлительно обратилась в полицию.

Праченко выступала в составе команды «Юра» под руководством резидента Comedy Club и участника шоу «Comedy Баттл» Гара Дмитриева. В 2021 году команда вышла в финал Высшей лиги КВН, а в 2020-м стала финалистом Международной лиги. Основным родом деятельности участницы популярной юмористической телевизионной игры является журналистика — она работает корреспондентом на одном из телеканалов.

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