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43 минуты назад

Учёные выяснили, что делает людей садистами

Садизм — причинение вреда другим ради своего удовольствия — часто рассматривается как «тёмная» черта личности. Учёные пытались выяснить, что может сделать человека садистом и пришли к выводу, что это может сделать даже просмотр жестоких картинок. Новая же научная статья раскрывает фактор, который, по мнению исследователей, играет «критическую, но недооценённую» роль в проявлении садистского поведения: простая скука.

Учёные выяснили, что делает людей садистами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Новое исследование предполагает, что желание причинить вред появляется, когда больше нечего делать. Это верно даже для тех, кто набрал низкие баллы по общей шкале садизма.

Авторы новой работы проанализировали девять исследований по теме. В одном из исследований, например, выяснилось, что садистское поведение военнослужащих по отношению к другим солдатам было связано с большей скукой во время военной службы.

Кроме того, был проведён эксперимент. 129 участников пригласили в лабораторию, они сдали учёным свои телефоны и всё, что могло их отвлекать. После этого людей посадили в кабинку для просмотра 20-минутного фильма. Один из предложенных фильмов был очень скучным. Вместе с людьми в кабинке стояли три чашки, в каждой было по личинке. Также рядом стояла модифицированная кофемолка. Участникам сказали, что во время просмотра фильма они могут перемолоть личинок, если захотят. Подавляющее большинство добровольцев это не сделало, однако нашлось 13 человек, которые всё же перемололи личинок. И 12 из них были теми, кто смотрел скучный фильм.

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