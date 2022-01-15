Кадр дня: красавица, ставшая талисманом «Мосфильма»

Полуобнаженная статуя девушки хороша известна всем знатокам советского кино. Она знаменита почти так же, как бронзовый конь с крыльями из «Бриллиантовой руки» и «Служебного романа». Но только в «Формуле любви» мраморная красавица наконец стала главной героиней. Подробности — в статье «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Формула любви» Кадр из фильма «Формула любви»

По сюжету фильма молодой помещик Алексей Федяшев просит прославленного авантюриста графа Калиостро оживить прекрасную скульптуру, в которую влюблен. Он называет ее Галатеей, а Калиостро объявляет, что эта сама Елена Троянская, Беатриче и Лаура сразу, словом, идеал вечной красоты. Граф начинает приготовления к ритуалу: по его замыслу оживленную статую сыграет помощница Лоренца. Но пока Калиостро и его свита гостят в поместье, Федяшев постепенно влюбляется в спутницу Калиостро юную дворянку Марию Ивановну.

Кадр из фильма «Формула любви»

В конце концов все недоразумения разрешаются, а символическое оживление статуи все-таки происходит, когда граф видит маленькую внучку натурщицы Прасковьи Тулуповой, с которой и ваяли скульптуру.

А вот происхождение самой скульптуры, ставшей настоящим талисманом киностудии «Мосфильм», до сих пор остается загадкой. Искусствоведы считают, что мраморная дева — классический образец садово-парковой скульптуры XIX века, у которого не было конкретного прототипа.

По некоторым данным, она изображает Суламифь — возлюбленную царя Соломона. По крайне мере, точно такая же скульптура была у Паскуале Романелли, ваятеля XIX века.

Впервые красавица появилась на экране в 1970 году в фильме Алова и Наумова «Бег», экранизации пьесы Булгакова. Там она стоит во дворце главнокомандующего белыми в Крыму и ее упаковывают в мешковину.

В 1977 году она смущает своими ножками товарища Бубликова в «Служебном романсе». А 1980 году выслушивает пьяные откровения посетителей бани в фильме «Старый Новый год».

Также мраморная красотка украшает коридор гостиницы в комедии «Вечерний лабиринт» и приемную купчихи Вассы Железновой в одноименном фильме Глеба Панфилова.