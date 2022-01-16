Фильмы 90-х, которые покорили весь мир

Ученые расследуют легенду о таинственном убийце Кэндимене, бывший сотрудник службы безопасности президента США нанимается телохранителем к чернокожей певице: «Рамблер» собрал лучшие фильмы 1992 года, которые должен увидеть каждый.

Фото: Кадр из фильма "Телохранитель" Кадр из фильма "Телохранитель"

«Телохранитель»

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Бывший сотрудник службы безопасности президента Рейгана нанимается телохранителем чернокожей певицы и актрисы Рэйчел Мэррон, которая постоянно получает письма с угрозами. Первоначальная антипатия, возникшая между ними, постепенно перерастает в любовь… В главных ролях: Уитни Хьюстон и Кевин Костнер.

«Запах женщины»

Слепой полковник в отставке едет кутить в Нью-Йорк под присмотром студента престижного колледжа, нуждающегося в деньгах. Их совместное путешествие меняет их жизни навсегда. В главных ролях: Аль Пачино (получил за эту картину премию «Оскар») и Крис О'Доннелл.

«Бетховен»

Дружелюбная комедия от автора «Один дома» о псе, который находит себе семью и заставляет ее взглянуть на жизнь по-новому. По сюжету дети Джорджа Ньютона уговорили папу приютить маленького щеночка, который чудом избежал незавидной участи подопытного у одного ветеринара. Так, семья оказывается втянута в противостояние с коварным специалистом, который не оставляет надежд вернуть себе собаку.

«Далеко-далеко»

После смерти отца молодой и амбициозный ирландец Джозеф Донелли оказывается на улице без гроша в кармане. Пытаясь отомстить обидчикам, отобравшим у него землю, он чуть было не погибает, но его защищает дочь богатого землевладельца Шеннон. Вместе они уезжают покорять Америку, где их ждут сплошные неудачи и нищета. Однако их любовь и стремление добиться успеха в итоге дают долгожданные плоды. В главных ролях снялись Том Круз и Николь Кидман.

Кадр из фильма "Далеко-далеко"

«Несколько хороших парней»

Два морпеха предстают перед судом за незаконную расправу над своим товарищем. Участь защищать их выпадает молодому самоуверенному адвокату, который явно предпочитает бейсбол жестким играм закона. Однако дело оказывается не таким простым, как ему казалось. В главных ролях: Том Круз, Деми Мур, Джек Николсон и другие.

«Кэндимен»

У жителей Чикаго существует легенда о загадочном преступнике по прозвищу Кэндимэн, который якобы обитает в параллельном мире. Если встать перед зеркалом и пять раз подряд произнести его имя, он придет в наш мир и тогда никому не удастся спастись. За изучение этой легенды берется группа молодых ученых, которые не верят в таинственного Кэндимена…

Кадр из фильма "Кэндимен"

«Белые люди не умеют прыгать»