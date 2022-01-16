Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-3° в 
USD 75.77EUR 86.89
Войти в почту
1 час назад

Фильмы 90-х, которые покорили весь мир

Ученые расследуют легенду о таинственном убийце Кэндимене, бывший сотрудник службы безопасности президента США нанимается телохранителем к чернокожей певице: «Рамблер» собрал лучшие фильмы 1992 года, которые должен увидеть каждый.

Фильмы 90-х, которые покорили весь мир
Фото: Кадр из фильма "Телохранитель"Кадр из фильма "Телохранитель"

«Телохранитель»

Видео дня

Бывший сотрудник службы безопасности президента Рейгана нанимается телохранителем чернокожей певицы и актрисы Рэйчел Мэррон, которая постоянно получает письма с угрозами. Первоначальная антипатия, возникшая между ними, постепенно перерастает в любовь… В главных ролях: Уитни Хьюстон и Кевин Костнер.

Кадр из фильма "Телохранитель"

«Запах женщины»

Слепой полковник в отставке едет кутить в Нью-Йорк под присмотром студента престижного колледжа, нуждающегося в деньгах. Их совместное путешествие меняет их жизни навсегда. В главных ролях: Аль Пачино (получил за эту картину премию «Оскар») и Крис О'Доннелл.

Кадр из фильма "Запах женщины"

«Бетховен»

Дружелюбная комедия от автора «Один дома» о псе, который находит себе семью и заставляет ее взглянуть на жизнь по-новому. По сюжету дети Джорджа Ньютона уговорили папу приютить маленького щеночка, который чудом избежал незавидной участи подопытного у одного ветеринара. Так, семья оказывается втянута в противостояние с коварным специалистом, который не оставляет надежд вернуть себе собаку.

Кадр из фильма "Бетховен"

«Далеко-далеко»

После смерти отца молодой и амбициозный ирландец Джозеф Донелли оказывается на улице без гроша в кармане. Пытаясь отомстить обидчикам, отобравшим у него землю, он чуть было не погибает, но его защищает дочь богатого землевладельца Шеннон. Вместе они уезжают покорять Америку, где их ждут сплошные неудачи и нищета. Однако их любовь и стремление добиться успеха в итоге дают долгожданные плоды. В главных ролях снялись Том Круз и Николь Кидман.

Кадр из фильма "Далеко-далеко"

«Несколько хороших парней»

Два морпеха предстают перед судом за незаконную расправу над своим товарищем. Участь защищать их выпадает молодому самоуверенному адвокату, который явно предпочитает бейсбол жестким играм закона. Однако дело оказывается не таким простым, как ему казалось. В главных ролях: Том Круз, Деми Мур, Джек Николсон и другие.

«Кэндимен»

У жителей Чикаго существует легенда о загадочном преступнике по прозвищу Кэндимэн, который якобы обитает в параллельном мире. Если встать перед зеркалом и пять раз подряд произнести его имя, он придет в наш мир и тогда никому не удастся спастись. За изучение этой легенды берется группа молодых ученых, которые не верят в таинственного Кэндимена…

Кадр из фильма "Кэндимен"

«Белые люди не умеют прыгать»

Мошенник Билли пользуется общепринятым мнением, что белый не может хорошо играть в баскетбол, зарабатывая таким образом деньги. Однако приходит время расплачиваться с долгами, наделанными еще в университете. Ему нужно срочно собрать крупную сумму. Параллельно он соревнуется за звание лучшего баскетболиста с чернокожим жуликом Сиднеем. Борьба между ними идет до тех пор, пока они не понимают, что в паре можно заработать больше денег, чем по одиночке. В главных ролях: Уэсли Снаупс и Вуди Харрельсон.

Фильмы,Белые люди не умеют прыгать,Несколько хороших парней,Бетховен,Запах женщины,Один дома,Оскар,Телохранитель,Джордж Ньютон,Крис О'доннелл,Вуди Харрельсон,Аль Пачино,Кевин Костнер,Том Круз,Мур Деми,Уитни Хьюстон,Николь Кидман,Джек Николсон,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители