Фильмы 90-х, которые покорили весь мир

Ученые расследуют легенду о таинственном убийце Кэндимене, бывший сотрудник службы безопасности президента США нанимается телохранителем к чернокожей певице: «Рамблер» собрал лучшие фильмы 1992 года, которые должен увидеть каждый.
Бывший сотрудник службы безопасности президента Рейгана нанимается телохранителем чернокожей певицы и актрисы Рэйчел Мэррон, которая постоянно получает письма с угрозами. Первоначальная антипатия, возникшая между ними, постепенно перерастает в любовь… В главных ролях: Уитни Хьюстон и Кевин Костнер.
Слепой полковник в отставке едет кутить в Нью-Йорк под присмотром студента престижного колледжа, нуждающегося в деньгах. Их совместное путешествие меняет их жизни навсегда. В главных ролях: Аль Пачино (получил за эту картину премию «Оскар») и Крис О'Доннелл.
Дружелюбная комедия от автора «Один дома» о псе, который находит себе семью и заставляет ее взглянуть на жизнь по-новому. По сюжету дети Джорджа Ньютона уговорили папу приютить маленького щеночка, который чудом избежал незавидной участи подопытного у одного ветеринара. Так, семья оказывается втянута в противостояние с коварным специалистом, который не оставляет надежд вернуть себе собаку.
После смерти отца молодой и амбициозный ирландец Джозеф Донелли оказывается на улице без гроша в кармане. Пытаясь отомстить обидчикам, отобравшим у него землю, он чуть было не погибает, но его защищает дочь богатого землевладельца Шеннон. Вместе они уезжают покорять Америку, где их ждут сплошные неудачи и нищета. Однако их любовь и стремление добиться успеха в итоге дают долгожданные плоды. В главных ролях снялись Том Круз и Николь Кидман.
Два морпеха предстают перед судом за незаконную расправу над своим товарищем. Участь защищать их выпадает молодому самоуверенному адвокату, который явно предпочитает бейсбол жестким играм закона. Однако дело оказывается не таким простым, как ему казалось. В главных ролях: Том Круз, Деми Мур, Джек Николсон и другие.
У жителей Чикаго существует легенда о загадочном преступнике по прозвищу Кэндимэн, который якобы обитает в параллельном мире. Если встать перед зеркалом и пять раз подряд произнести его имя, он придет в наш мир и тогда никому не удастся спастись. За изучение этой легенды берется группа молодых ученых, которые не верят в таинственного Кэндимена…
Мошенник Билли пользуется общепринятым мнением, что белый не может хорошо играть в баскетбол, зарабатывая таким образом деньги. Однако приходит время расплачиваться с долгами, наделанными еще в университете. Ему нужно срочно собрать крупную сумму. Параллельно он соревнуется за звание лучшего баскетболиста с чернокожим жуликом Сиднеем. Борьба между ними идет до тех пор, пока они не понимают, что в паре можно заработать больше денег, чем по одиночке. В главных ролях: Уэсли Снаупс и Вуди Харрельсон.