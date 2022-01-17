В России вышли самые доступные модели умных телевизоров на системе от Сбера

Prestigio представил линейку телевизоров с операционной системой Салют ТВ от Сбера. Есть в ней и недорогие модели.

Система от Сбера позволяет управлять телевизором голосом благодаря семейству виртуальных ассистентов Салют, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, видео на видеохостингах и телеканалы, слушать музыку и играть в игры, в том числе через сервис облачного гейминга SberPlay, а также контролировать работу умного дома

В линейке есть телевизоры TV Prestigio TOP с диагоналями 40, 43, 50 и 65 дюймов. Устройства поддерживают Bluetooth и Wi-Fi. Телевизоры оснащены матрицами класса А с поддержкой разрешения Ultra HD (4K) / Full HD.