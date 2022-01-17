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18 минут назад

В России вышли самые доступные модели умных телевизоров на системе от Сбера

Prestigio представил линейку телевизоров с операционной системой Салют ТВ от Сбера. Есть в ней и недорогие модели.

В России вышли самые доступные модели умных телевизоров на системе от Сбера
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Система от Сбера позволяет управлять телевизором голосом благодаря семейству виртуальных ассистентов Салют, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах, видео на видеохостингах и телеканалы, слушать музыку и играть в игры, в том числе через сервис облачного гейминга SberPlay, а также контролировать работу умного дома

В линейке есть телевизоры TV Prestigio TOP с диагоналями 40, 43, 50 и 65 дюймов. Устройства поддерживают Bluetooth и Wi-Fi. Телевизоры оснащены матрицами класса А с поддержкой разрешения Ultra HD (4K) / Full HD.

Телевизоры Prestigio будут доступны для покупки уже в конце январе 2022. Цены на модели начинаются с 23 490 рублей и заканчиваются на отметке 59 690 рублей.

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