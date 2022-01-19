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2 часа назад

Скандальные фильмы, возмутившие общественность

Некоторые фильмы вызывали у зрителей такое отвращение, что им становилось плохо во время просмотра. «Рамблер» сделал подборку самых скандальных кинолент, возмутивших общественность.

Скандальные фильмы, возмутившие общественность
Фото: Кадр из фильма «Реквием по мечте»Кадр из фильма «Реквием по мечте»

«Страсти Христовы» (2004)

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Причины: богохульство и чрезмерная жестокость.

Кадр из фильма «Страсти Христовы»

История предельно реалистично повествует о последних часах Иисуса жизни, а точнее, двенадцати. Для большей точности все персонажи разговаривают на тех языках, на которых говорили первоначально. События начинаются с Моления о чаше, а не с Входа сына божьего в Иерусалим. Иисус молит отца об избавлении от предстоящих ему страданий. Он просит учеников не сопротивляться смерти и сам принимает ее.

«Реквием по мечте» (2000)

Причина: жестокая демонстрация распространненых зависимостей: запрещенные вещества, торговля телом, телезависимость.

Кадр из фильма «Реквием по мечте»

Гэри и Тайрон — лучшие друзья с детства. В какой-то момент они подсаживаются на запрещенные препараты, а позже становятся наркоторговцами. Кажется, все не так уж и плохо: Гэри с любимой девушкой Мэриэн и другом Тайроном успешно ведут противозаконный бизнес. Но их зависимость усиливается, им приходится чаще покупать товар. В результате друзьям приходится пойти на крайние меры.

«Код Да Винчи» (2006)

Причина: искаженное отражение фактов — специалисты Ватикана насчитали в нем около 600 исторических ошибок.

Кадр из фильма «Код Да Винчи»

В Париже происходит резонансное преступление. Прямо в стенах Лувра был убит куратор музея Жак Соньер. Полицейские, прибывшие на место, находят странные символы, оставленные злодеем. Чтобы узнать их значение, на помощь позвали американского профессора Роберта Лэнгдона. Ученый с воодушевлением взялся за заданием, однако вскоре узнал, что его подставили и на самом деле он — первый подозреваемый.

«Заводной апельсин» (1971)

Причина: невыносимая и неоправданная жестокость.

Кадр из фильма «Заводной апельсин»

Алекс — неконтролируемый подросток, который в течение продолжительного времени находится под надзором спецслужб. Но ни родители, ни сотрудники не в силах его образумить. Вместо того, чтобы заняться учебой, Алекс предпочитает все свое время тратить на прослушивание классической музыки, а также прогулки в компании лучших друзей, с которыми он образовал собственную банду.

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