Вышел первый тизер сериала по «Властелину колец»

2 сентября 2022 года в 240 странах выйдет премьера сериала по роману Джона Р. Р. Толкина «Властелин колец». Его покажут на сервисе Amazon Prime Video.

В настоящий момент вышел первый тизер сериала с официальным названием «Властелин колец: Кольца власти».

Известно, что сериал будет выходить по одному эпизоду в неделю. Сюжет сериала показывает мир Средиземья за тысячи лет до событий, описанных в романах Толкина. Съемки фильма проходили в Новой Зеландии и завершились 2 августа.