Один актер – 165 ролей: как снимали "Чарли и шоколадную фабрику"

17 лет назад состоялась премьера фильма “Чарли и шоколадная фабрика”. Режиссер Тим Бертон вместе с командой сделал его запоминающимся не только визуальным оформлением и звездным кастом, но и зажигательными музыкальными номерами. “Рамблер” расскажет, как один актер помог создать самые массовые сцены картины.

Фото: Кадр из фильма "Чарли и шоколадная фабрика" Кадр из фильма "Чарли и шоколадная фабрика"

Помимо главных персонажей в сюжете немалую роль играют работники кондитерской фабрики Вилли Вонки – умпа-лумпы. Этот маленький гордый народ практически живет на работе. Умпа-лумпы производят все: зефир со вкусом фиалок, карамель, меняющую цвет каждые десять секунд, и жевательную резинку, которая никогда не теряет вкуса. А еще поют поучительные песни, когда во время экскурсии с Вилли Вонкой персонажи-дети попадаютв неприятности по своей вине.

Видео дня

Если при просмотре фильма вам казалось, что все умпа-лумпы – это один человек, вы очень внимательны. В “Чарли и шоколадной фабрике” 165 умпа-лумпов. И всех их играет один актер – Дип Рой.

Настоящее имя артиста Мохиндер Пурба. Он родился в Найроби, в семье индийцев. Рой учился на бухгалтера в Лондоне, прежде чем бросить учебу в 18 лет. Невысокий рост (всего 132 сантиметра) и необычная внешность вопреки стереотипам дали Мохиндеру возможность стать звездой кино. В 24 года он сыграл эпизодическую роль в комедии “Розовая пантера наносит новый удар”. О работе с Бертоном к моменту съемок истории о Вилли Вонке актер тоже знал не понаслышке – Дип Рой снимался в “Планете обезьян” и “Крупной рыбе”. А в мультфильме “Труп невесты” озвучил роль Наполеона Бонапарта.

Дип поделился в одном интервью, что когда впервые обсуждал свою роль в новом проекте с Тимом Бертоном, тот озвучил пожелание: Рой должен сыграть пять умпа-лумп. Но пять персонажей быстро превратились в 165. И они не компьютеризированы. Движения и эмоции каждого персонажа снимались по отдельности в течение полугода, потом эти данные переносили на цифровых дублеров и объединяли на стадии монтажа. Дип Рой брал уроки танцев и пилатеса, чтобы улучшить свою ловкость и отыгрывать музыкально-танцевальные номера на все 100%.

Видя то, как выкладывается Дип на съемках, Тим Бертон смягчился и согласился заменить часть умпа-лумпов. Те, что меньше четверти экрана по размеру – персонажи цифровые. Часть фигурок на заднем плане – аниматронные копии актера. Например, для съемок сцены, где умпа-лумпы плывут в лодке, были созданы куклы очень похожие внешне на Дипа Роя. Но применить такую технологию для всех эпизодов с участием работников шоколадной фабрики было попросту невозможно.

Для сравнения: режиссер первой экранизации (1971 года) Мел Стюарт в своей версии пригласил на роль умпа-лумпов десять актеров-карликов.