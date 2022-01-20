Погибший в Альпах актер Ульель катался на лыжах без шлема

В возрасте 37 лет умер французский актер Гаспар Ульель. Накануне он потерял сознание при столкновении с лыжником, съезжая по трассе на курорте Ля-Розьер (Савойя). Ульель получил серьезную травму головы. В момент удара, как сообщила прокуратура, он был без шлема. Хотя, как отметила прокурор, наличие защиты "не обязательно изменило бы ситуацию". Второй лыжник не получил серьезных травм. Ульеля госпитализировали на вертолете в больницу Гренобля, но не смогли спасти. "Это трагическая новость для всего мирового киносообщества и для Франции в частности. В самом деле, он был новым секс-символом Франции в XXI веке. Он был из образованной семьи, элитарной семьи стилистов. Собственно, сыграл стилиста – одного из самых известных кутюрье Ив Сен-Лорана – в одноименном фильме", – отметил в комментарии РЕН ТВ кинокритик Николай Никулин. Среди знаменитых ролей Ульеля – участие в кинокартинах "Целуй, кого хочешь" (2002), "Заблудшие" (2003), "Последний день" (2004), приквел "Ганнибал: Восхождение" (2007), "Это всего лишь конец света" (2016). В 2005 и 2017 году он стал лауреатом национальной кинопремии Франции "Сезар". "Мы его помним по роли молодого Ганнибала Лектера и еще увидим в сериале "Лунный рыцарь". Все, что мы можем сделать, чтобы почтить его память, – это смотреть кино с его участием, потому что жизнь актера больше его биологической жизни. Великий актер", – добавил Никулин. Американский мини-сериал "Лунный рыцарь" с Гаспаром Ульелем в одной из главных ролей должен выйти в марте этого года. Имя Ульеля регулярно появлялось в списках самых привлекательных мужчин. Американский Glamour дважды называл его "Самым сексуальным актером на планете". Кроме того, он был лицом аромата Bleu de Chanel. "Не думал о карьере, просто развлекался" Гаспар Ульель родился в семье стилистов в 1984 году. С детства любил рисовать и мечтал стать режиссером. После окончания лицея начал изучать кинематограф в университете Сен-Дени. На телевизионных экранах он появлялся с 12 лет. В интервью Elle Ульель отмечал, что его "актерская карьера сложилась просто, без надрыва". "Сначала я дурачился во дворе, развлекал местных детишек. Потом, когда мне исполнилось 11, приятель моей матери порекомендовал меня в агентство по кастингу. И меня взяли", – рассказывал он. "При этом до 17 лет я не думал о карьере актера серьезно. Просто развлекался", – добавил французский актер. За 20-летнюю карьеру он сыграл более чем в 40 фильмах. Один из самых известных – "Сен-Лоран. Стиль – это я", который вышел на экраны в 2014 году. Тогда он вместе с режиссером Бертраном Бонелло посетил Москву, чтобы представить премьеру российским зрителям. В России он впервые встретился с повышенным вниманием поклонниц. "В прошлом году мы объехали с фильмом "Сен-Лоран. Стиль – это я" пол-Европы, но только в России девушки бежали за мной по улице! Это было самое сильное переживание за всю поездку – я не успел понять, чего они хотят. Они были во власти каких-то диких эмоций, я даже испугался", – вспоминал он в интервью "Cosmopolitan". При этом актер отмечал, что умеет справляться с навязчивостью: "Говорю прямо, что хотел бы провести вечер как все нормальные люди. Обычно срабатывает. Странно, кстати: некоторые, чаще парни, могут вести себя агрессивно без видимых причин. Становятся резкими просто потому, что узнали тебя". В разговоре с телеведущим Иваном Ургантом француз признавался, что ценит творчество писателей Федора Достоевского и Антона Чехова, а также режиссеров Сергея Эйзенштейна и Андрея Тарковского". "Я очень восхищен Тарковским очень давно. А из тех режиссеров, которые и сейчас снимают, мне очень нравится [Александр] Сокуров", – подчеркивал гость программы Первого канала. "Никакой имитации" Гаспар Ульель много рассказывал о том, как сыграл знаменитого стилиста Ив Сен-Лорана. По его словам, режиссер хотел создать "не реалистичный, а эмоциональный портрет дизайнера". "Бонелло постоянно повторял: "Гас­пар, будь самим собой. Я не хочу видеть Сен-Лорана. Мне нужен Гаспар Ульель, который его играет". Я сконцентрировался на эмоциях, на человеке. Было очень тяжело!" – заявлял актер. Об этой роли французский актер думал давно. Фильм о модельере хотел снять Гас Ван Сент, но проект не сложился. Когда был объявлен кастинг у Бонелло, Гаспар Ульель наряду с другими участвовал в прослушивании. "Потом мне сообщили, что я прошел пробы, ну и я занялся подготовкой. Во-первых, несколько раз перечитал книгу Алисии Дрейк "Прекрасное падение: мода, гений и блистательные излишества в Париже 1970-х". Во-вторых, часами просиживал в квартире Сен-Лорана на рю де Бабилон в Париже. Очень помогло, ведь это была естественная среда его обитания. Конечно, я просмотрел многочисленные хроники и документы. Но перед съемками попытался все это забыть. Так было нужно, чтобы увереннее сыграть", – говорил артист. Перед съемками Ульелю пришлось сесть на диету и сбросить несколько килограммов: "Мы брали напрокат костюмы у стилиста Оливье Шатене, и в них я поместился только после диеты". Для того чтобы максимально быть похожим на Ив Сен-Лорана, Ульель искал "нужный тон", так как у стилиста было "особое произношение". Эскизы актер рисовал в кадре самостоятельно. "Поскольку я уже давно рисую, в фильме вы видите именно мои рисунки – здесь никакой имитации", – отмечал он, уточняя, что во время съемок часто менял парики, так как у стилиста постоянно были разные прически. Роль Ив Сен-Лорана стала для Гаспара Ульеля "своеобразным вызовом". "Ты как бы подвергаешь себя опасности, ведь внутри всегда есть такое тревожное ожидание реакции публики на фильм, на твоего героя. Сложность в том, что ты играешь героя, который действительно существовал, а многие знали лично Ива Сен-Лорана, и реакция этих людей на мое воплощение беспокоила. Была постоянная боязнь, постоянное сомнение", – ответил он на один из вопросов корреспондента Geometria.ru. В интервью Elle актер признавался, что, кроме кино и моды, с детства любит "скорость, мотоциклы, опасность". На вопрос о том, как бы он описал себя двумя словами, Ульель заявил: "Везучий… Везучий".