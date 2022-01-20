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33 минуты назад

Джеймс Кэмерон раскритиковал фильмы Marvel и похвалил «Дюну»

Американский режиссер Джеймс Кэмерон раскритиковал фильмы Marvel и похвалил «Дюну» Дени Вильнева. Об этом сообщает Variety.

Кэмерон раскритиковал фильмы Marvel и похвалил «Дюну»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Создатель «Аватара» и «Титаника» заявил, что не считает супергеройские блокбастеры эпичными, хотя в них разрушаются целые города. «Что меня поражает в "Дюне", так это то, что она действительно эпична», — отметил он.

Он пояснил, что когда использует слово «эпичный», то подразумевает работы Дэвида Линча или хотя бы фильмы серии «Властелин колец». Кэмерон добавил, что сам занимается кино уже около 40 лет, а визуальная составляющая его картин изначально строилась вокруг реальных трюков и реальных декораций. «Если бы я этого не делал, я не уверен, что смог бы создавать виртуальные вещи сейчас», — заявил Кэмерон.

Ранее британский режиссер и продюсер Ридли Скотт назвал супергеройские фильмы «чертовски скучными». Он задался вопросом, почему в современных блокбастерах нет интересного сюжета. По мнению Скотта, такие проекты спасают лишь спецэффекты.

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