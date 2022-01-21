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3 часа назад

Фильмы для тех, кто очень хочет отдохнуть, но пока не может

Математический гений работает на мафию, компания друзей решает выпивать каждый день ради эксперимента: «Рамблер» собрал фильмы на вечер для тех, кто хочет расслабиться.

Фильмы для тех, кто хочет отдохнуть, но пока не может
Фото: Кадр из фильма "Шпион"Кадр из фильма "Шпион"

«Двадцать одно» (2008)

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Криминальный триллер, основанной на реальной истории, о пятерых студентах и талантливых математиках, которые решают разорить крупнейшее казино Лас-Вегаса на астрономическую сумму. Правда, у них все идет не по плану. В главных ролях: Джим Стёрджесс и Кевин Спейси.

Кадр из фильма "Двадцать одно"

«Расплата» (2016)

Остросюжетный боевик о математическом гении с синдромом Аспергера, который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций. Одним из его клиентов становится, казалось бы, законопослушная компания по производству новейшей робототехники, где сотрудница финансового отдела обнаружила «нестыковочку» в миллионы долларов. Правда, как только бухгалтер приступает к работе, начинают появляться жертвы… В главной роли – Бен Аффлек.

Кадр из фильма "Расплата"

«Прислуга» (2011)

Комедийная драма о борьбе за равноправие в США 1960-х. Начинающую писательницу Скитер и двух темнокожих служанок – мудрую Эйбилин и дерзкую Минни – объединяет обостренное чувство справедливости и желание хоть что-то изменить в этой жизни в лучшую сторону. Тут-то Скитер и начинает писать книгу по историям двух знакомых. В картине снялись Эмма Стоун, Виола Дэвис и Октавия Спенсер – последняя получила «Оскар» и «Золотой Глобус» за лучшую женскую роль второго плана.

Кадр из фильма "Прислуга"

«Шпион» (2015)

Сьюзан Купер всю жизнь мечтала стать секретным агентом и даже устроилась работать в ЦРУ. Правда, дальше сотрудника самой низкой ступени ей так и не удалось продвинуться. Внезапно судьба ей подкидывает шанс воплотить мечту в жизнь – главная героиня получает первое задание. В главных ролях шпионской комедии Мелисса Маккартни, Джейсон Стэтхем и Джуд Лоу.

Кадр из фильма "Шпион"

«Светская жизнь» (2016)

Ностальгическая комедия Вуди Аллена об изнанке красивой жизни. По сюжету молодой человек Бобби Дорфман приезжает в Голливуд в надежде найти работу. В Лос-Анджелесе он влюбляется в секретаршу известного кинопродюсера и попадает в водоворот бурной светской жизни. В главных ролях Джесси Айзенберг, Кристен Стюарт и Стив Карелл.

Кадр из фильма "Светская жизнь"

«Еще по одной» (2020)

Комедийная драма Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном о компании друзей, решивших выпивать каждый день ради эксперимента и собственного счастья. Они договариваются наблюдать, как алкоголь скажется на их работе и личной жизни, а также устанавливают правила: не пить вечером и по выходным. Казалось бы, что может пойти не так? Фильм взял премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Кадр из фильма "Еще по одной"

«Не время умирать» (2021)

Джеймс Бонд наслаждался спокойной жизнью на Ямайке, пока на острове не появился его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Однако задание с целью спасения похищенного ученого оказывается опаснее, чем он думал. Но разве есть миссия, которая Бонду не по плечу? Главные роли в картине сыграли Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Леа Сейду и Ана де Армас. Премьера запланирована на 30 сентября.

Кадр из фильма "Не время умирать"

«Красное уведомление» (2021)

В центре сюжета — самая разыскиваемая похитительница произведений искусства. Ее очередная мишень — яйцо Клеопатры. По следам воровки власти отправляют элитного агента ФБР Джона Хартли, которому приходится объединиться со знаменитым грабителем, чтобы выполнить задание. В главных ролях экшн-комедии Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.

Кадр из фильма "Красное уведомление"
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