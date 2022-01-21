Фильмы для тех, кто хочет отдохнуть, но пока не может

Математический гений работает на мафию, компания друзей решает выпивать каждый день ради эксперимента: «Рамблер» собрал фильмы на вечер для тех, кто хочет расслабиться.
Криминальный триллер, основанной на реальной истории, о пятерых студентах и талантливых математиках, которые решают разорить крупнейшее казино Лас-Вегаса на астрономическую сумму. Правда, у них все идет не по плану. В главных ролях: Джим Стёрджесс и Кевин Спейси.
Остросюжетный боевик о математическом гении с синдромом Аспергера, который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций. Одним из его клиентов становится, казалось бы, законопослушная компания по производству новейшей робототехники, где сотрудница финансового отдела обнаружила «нестыковочку» в миллионы долларов. Правда, как только бухгалтер приступает к работе, начинают появляться жертвы… В главной роли – Бен Аффлек.
Комедийная драма о борьбе за равноправие в США 1960-х. Начинающую писательницу Скитер и двух темнокожих служанок – мудрую Эйбилин и дерзкую Минни – объединяет обостренное чувство справедливости и желание хоть что-то изменить в этой жизни в лучшую сторону. Тут-то Скитер и начинает писать книгу по историям двух знакомых. В картине снялись Эмма Стоун, Виола Дэвис и Октавия Спенсер – последняя получила «Оскар» и «Золотой Глобус» за лучшую женскую роль второго плана.
Сьюзан Купер всю жизнь мечтала стать секретным агентом и даже устроилась работать в ЦРУ. Правда, дальше сотрудника самой низкой ступени ей так и не удалось продвинуться. Внезапно судьба ей подкидывает шанс воплотить мечту в жизнь – главная героиня получает первое задание. В главных ролях шпионской комедии Мелисса Маккартни, Джейсон Стэтхем и Джуд Лоу.
Ностальгическая комедия Вуди Аллена об изнанке красивой жизни. По сюжету молодой человек Бобби Дорфман приезжает в Голливуд в надежде найти работу. В Лос-Анджелесе он влюбляется в секретаршу известного кинопродюсера и попадает в водоворот бурной светской жизни. В главных ролях Джесси Айзенберг, Кристен Стюарт и Стив Карелл.
Комедийная драма Томаса Винтерберга с Мадсом Миккельсеном о компании друзей, решивших выпивать каждый день ради эксперимента и собственного счастья. Они договариваются наблюдать, как алкоголь скажется на их работе и личной жизни, а также устанавливают правила: не пить вечером и по выходным. Казалось бы, что может пойти не так? Фильм взял премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Джеймс Бонд наслаждался спокойной жизнью на Ямайке, пока на острове не появился его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Однако задание с целью спасения похищенного ученого оказывается опаснее, чем он думал. Но разве есть миссия, которая Бонду не по плечу? Главные роли в картине сыграли Дэниэл Крэйг, Рами Малек, Леа Сейду и Ана де Армас. Премьера запланирована на 30 сентября.
В центре сюжета — самая разыскиваемая похитительница произведений искусства. Ее очередная мишень — яйцо Клеопатры. По следам воровки власти отправляют элитного агента ФБР Джона Хартли, которому приходится объединиться со знаменитым грабителем, чтобы выполнить задание. В главных ролях экшн-комедии Дуэйн Джонсон, Райан Рейнольдс и Галь Гадот.