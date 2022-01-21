Игра в винегрет: что не так с «Этерной»

Итак, состоялась премьера первого эпизода самого ожидаемого российского сериала в жанре фэнтези. «Рамблер» разобрался, получилось ли у создателей догнать и перегнать пресловутую «Игру престолов».

Фото: Кадр из фильма «Этерна» Кадр из фильма «Этерна»

Первый эпизод бегло пересказывает примерно треть первой же книги цикла «Красное на красном» с отступлениями, которые должны объяснить предысторию мира. Авторы не всегда умело балансируют на тонкой грани между сюжетом самой книги и необходимостью давать подробные объяснения зрителям, которые книг не читали. В результате получается достаточно рваное повествование с нагромождением событий, которые случились в разное время, и постоянным переключением между героями до того, как запоминаются их имена.

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Общая стилистика, не только визуальная, но и смысловая, ориентируется на «Игру престолов». Некоторые мизансцены так нарочито напоминают некоторые эпизоды американского сериала, что смотрится это откровенно неловко. При всем этом сериал красивый, в некоторых местах даже слишком красивый. Например, по сюжету семья мятежного герцога Окделла бедствует из-за притеснений королевской администрации, но при этом Ричард, его дядя, сестра и мать одеты вполне роскошно. Хотя по книге они действительно переживают не лучшие времена.

Цветовая коррекция сериала тоже отсылает к поздним сезонам «Игры престолов», но Кэртиана по стилистике совсем не Вестерос. Поэтому было бы лучше, если бы авторы учли отечественный опыт создания сериалов в духе плаща и шпаги вроде «Графини де Монсоро», ведь автор саги «Отблески Этерны» Вера Камша вдохновлялась как раз миром мушкетеров и гвардейцев кардинала, а никак не условными Средними веками.

Что касается актеров, то тут, к сожалению, все очень неровно. Из молодых героев книжному образу соответствует разве что Альдо Ракан, принц изгнанной династии Раканов (его играет Анар Халилов). Он и запоминается лучше других. Однако, к сожалению, даже здесь зритель не может отделаться от параллелей с другим принцем в изгнании в «Игре престолов».

Кадр из фильма «Этерна»

Принц Альдо Ракан (Анар Халилов)

Ученики школы унаров (оруженосцев) как будто специально на одно лицо, хотя в книге у каждого свой узнаваемый типаж. На этом фоне не выделяется ни один из главных героев: ни Ричард Окделл (Денис Нурулин), ни Валентин Придд (Евгений Шварц), ни Арно Савиньяк (Максим Метельников). Кроме того, авторы щедро добавляют отсебятины. Например, в оригинале Валентин держится особняком в школе, тогда как в фильме сразу начинает дружить с Окделлом. Впрочем, все молодые актеры изрядно хлопочут лицом и местами переигрывают. На этом фоне внимание невольно переключается на более-менее внятных героев вроде капитана Арамоны (Алексей Матошин) и отца Германа (Сергей Гилёв).

Конечно, гораздо лучше выглядят опытные актеры — Андрей Смоляков, Кирилл Козаков, Юрий Беляев, Вениамин Смехов, герои которых находятся на вторых ролях, но играют важную роль в цикле. Однако без сюрпризов не обошлось и здесь. Матильда Ракан, бабушка Альдо, в книге боевая, прямолинейная и довольно нетипичная принцесса, которая обожает лошадей и ругается как конюх. В исполнении Екатерины Волковой она смотрится томной величавой дамой.

Кадр из фильма «Этерна»

Матильда Ракан (Екатерина Волкова)

Сестра Ричарда Айрис превратилась в гламурную милашку с кукольными локонами, хотя книжная Айрис настоящая пацанка. Появились и герои, которые в книжной саге вообще отсутствовали в первых книгах, например Руперт фок Фельсенбург (Леонид Бичевин). Байронический супергерой цикла Рокэ Алва, которого обожают все фанаты цикла (он же Мистер Фансервис и Мэри Сью), в исполнении Юрия Чурсина появляется лишь в паре эпизодов, так что пока актер блеснул только фактурой.

При этом картинку портит неуместная пафосность в каждой сцене. Актеры так старательно проговаривают диалоги и монологи, что любая беседа теряет живость и правдоподобность. С первого же эпизода нагнетается атмосфера апокалипсиса, уместная обычно только в финале. В книгах юмора немного, но в фильме его вообще нет, что создает общее впечатление ненатуральности.

Впрочем, проблема «Отблесков Этерны» глубже, чем несовершенный сценарий и перегруженные патетикой мизансцены. Корни, разумеется, уходят в книжный цикл. И у сериала есть все шансы исправить те вещи, которые завели самый многообещающий цикл российского фэнтези в тупик.

С одной стороны, Камша создавала свой мир с оглядкой на популярные романы Дюма с узнаваемыми типажами хитроумных кардиналов, страдающих королев, верных оруженосцев и коварных соблазнителей, шляп с перьями, шпаг и шпор. Разумеется, писательница переставила акценты (кардинал хороший, мушкетеры дураки) и добавила мистики, хотя в первых томах ее немного.

С другой стороны, глупо отрицать сюжетные параллели с циклом Мартина «Песнь льда и пламени», литературной основой «Игры престолов». Изгнанная династия, которая ожидает возможности вернуться, семья несгибаемых северян, попадающих в кровавый переплет (Санса Старк и Ричард Окделлы выглядят в некоторых эпизодах как родные брат и сестра), смутное сходство все того же Рокэ Алвы с Оберином Мартеллом, а кое-где и с Эуроном Грейджоем, забытая магия, которая пробуждается на протяжении множества книг. И так далее.

Кадр из фильма «Этерна»

Рокэ Алва (Юрий Чурсин)

При этом каждая книга цикла Веры Камши — это еще и кроссворд с бесконечными отсылками к беллетристике, классике и реальным историческим персонажам. И эта игра вполне увлекает, пока такого винегрета не становится слишком много.

Первые три книги цикла — лучшие. Сюжет развивается бодро, количество героев ограничено рамками здравого смысла, а баланс между интригами, батальными сценами, мистикой и задушевными разговорами соблюден. Затем цикл начал разрастаться, число героев стремительно увеличиваться, причем прежде главные герои уходят в тень, а то и вовсе исчезают с горизонта. Новые при этом часто дублируют прежних или остаются откровенно скучными. Единый сюжет размазывается как манная каша по тарелке. Мартин тоже увлекался подобным, но число героев, чьими глазами мы видим происходящее, он увеличивает крайне осторожно.

Кроме того, Мартин не демонстрирует явно своего отношения к героям, оставаясь молчаливым демиургом. Вера Камша с четвертой книги выкрутила до нуля всю неоднозначность персонажей, превратив их в шаблонных героев и негодяев. Первые всегда государственники, вторые думают лишь о себе и уже поэтому не правы. Потому что по мысли автора, думать нужно сначала о стране, а потом обо всем остальном, включая себя.

Что касается ответов на мистические загадки, то писательница дает их мимоходом, часто в случайном диалоге между очередными сражениями. Иногда случается так, что к тому моменту сама загадка уже оказывается забытой.

С пятой книги батальные сцены почти вытеснили из книг все остальное, так что до конца цикла дошли не все, а последняя часть бесконечной пятой книги все еще не вышла. Впрочем, судя по всему сама эта часть (а точнее первая часть четвёртой книги третьего тома пятого романа) будет разделена еще на три тома. Учитывая, что у Веры Камши уже есть недописанный цикл «Хроники Арции», поклонникам стоит запастись терпением.