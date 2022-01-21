Конкуренция на рынке стриминговых сервисов: у Netflix обрушились акции, а российские площадки работают в убыток

Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» официально продлен на второй сезон, подтвердили в Netflix. Когда именно появятся новые эпизоды и начались ли съемки, пока неизвестно. В четверг, 21 января, акции стримингового сервиса эпично рухнули на 20% на информации о повышении стоимости подписки и сокращении платных подписчиков.

«Игра в кальмара» остается самым популярным проектом в истории Netflix. Этот корейский сериал, продолжение «Ведьмака» и две полнометражные новинки с голливудскими звездами обеспечили сервису почти 30 млрд долларов годовой выручки. Но, похоже, не спасли от не очень удачных показателей по приросту аудитории. Этот прирост за четвертый квартал составил менее 8,3 млн пользователей. Прогнозировалось минимум 8,5 млн. Кроме того, на прошлой неделе Netflix повысил цены для американских пользователей — на 1-2 доллара в зависимости от типа подписки. Цены для России пока не меняются: от 599 рублей до 999.

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Если раньше Netflix был монополистом, в 2019-м на рынок ворвался Disney+. Свои сервисы активно развивает Warner Bros., а еще Amazon, Apple TV+. Все они тратят десятки миллиардов долларов на производство контента. Netflix сейчас по объемам инвестиций в продукцию далеко не лидер. От того же Disney+ отстает практически в 2,5 раза. Комментирует директор по развитию направления «Кино и сериалы» маркетингового агентства Salo Александр Голубчиков:

Александр Голубчиков директор по развитию направления «Кино и сериалы» маркетингового агентства Salо «Мы видим, что усилил свои позиции НВО Мах, который выпускал последний год кинопремьеры одновременно с кинопрокатом на своей платформе, Disney усилил свои позиции и с небольшим окном, порой без окна, напрямую, минуя даже кинотеатры, выпускал какие-то свои проекты на платформе Disney+, и, конечно, в этом случае Netflix, которая делает ставку на чаще всего кино недорогое в производстве или скупает какие-то проекты у студий, которые по тем или иным причинам не востребованы кинотеатрами, то у больших студий, у Warner Bros., у Disney, у Paramount есть какая-то фора благодаря тому, что у них есть и съемочные павильоны, и все прочее».

Некоторые зрители не готовы платить кому-то постоянно и, например, на месяц подписываются на один сервис, потом на другую платформу и так далее. Так можно «насмотреться» разных сериалов, чтобы не быть белой вороной на вечеринке у друзей. На факт подписки больше влияет число не просто новинок в репертуаре, а именно ориджиналз и то, как часто они появляются. Иногда сервис теряет подписчиков после окончания громкого проекта. Такой отток был, например, с HBO Max, после окончания «Игры престолов».

На нашем рынке стриминга тоже острая конкуренция — восемь крупных российских онлайн-кинотеатров. В лидерах по числу подписчиков с большим отрывом идут «Кинопоиск» и ivi, свидетельствуют данные исследовательской компании GfK (есть в распоряжении редакции Business FM). Но платить за подписки даже на несколько сервисов среднестатистический россиянин не будет. Да и пиратов еще никто окончательно не победил. В среднем одна подписка стоит от 200 до 500 рублей. Плюс некоторые фильмы надо покупать отдельно. В full HD цена нередко в районе 400 — 500 рублей. Но пока российские платформы в большинстве своем нерентабельны, хотя рынок и растет двузначными темпами, говорит Алексей Бырдин, гендиректор ассоциации «Интернет-видео», которая объединяет крупнейшие российские онлайн-кинотеатры:

Алексей Бырдин гендиректор ассоциации «Интернет-видео» «В последние годы рынок рос, прибавляя по 50% в год. По итогам 2021 года, наверное, эта динамика чуть-чуть уменьшится за счет того, что при таких оборотах сохранять рост в 50% уже просто невозможно. Компании не столь ориентируются на сохранение какой-то текущей рентабельности, сколько на то, чтобы занять на этом растущем рынке наибольшую долю. Поэтому в основном участники рынка находятся в управляемой операционной либо безубыточности (то есть с нулевой рентабельностью), либо их инвестиции даже превышают текущую выручку. Формально они технически находятся в убытке. Но я уверен, что, и в общем, вся экономика этого сегмента показывает, что ставка на производство контента в эти годы отобьется в перспективе. Этот рынок далек от насыщения. Он будет расти достаточно серьезными темпами. Я думаю, что к какой-то точке насыщения он придет в лучшем случае через четыре года — пять лет».