Хорроры, в которых каждый получает по заслугам

Мы привыкли сопереживать героям фильмов ужасов. Мол, они оказались не в том месте, не в то время. Но что если их приключения – часть большого урока, который им придется выучить? В новой подборке “Рамблера” фильмы, где герои должны быть наказаны за свои поступки.

Фото: Кадр из фильма "Тебе стоило уйти" Кадр из фильма "Тебе стоило уйти"

Незваные гости (2015)

Анна Рук (Бет Рисграф) страдает от агорафобии – страха покинуть свой дом и оказаться в незнакомом месте. Поэтому девушка не выходила на улицу в течение 10 лет. Это расстройство загоняет ее в ловушку, когда трое воров врываются к ней в особняк, чтобы расхитить тайник с деньгами умершего родственника героини. Напуганная Анна не в силах заставить себя выбежать на улицу и вызвать полицию. Пока злоумышленники переворачивают дом вверх дном, они не замечают перемену в поведении их жертвы. И не догадываются, на что способен психически нездоровый человек в критической ситуации.

Тебе стоило уйти (2020)

Тэо Конрой (Кевин Бейкон), Сюзанна (Аманда Сейфрид) и их дочь Элла (Эйвери Эссекс) приезжают в особняк в глуши Уэльса, который арендовали через интернет. И что интересно – ни муж, ни жена не помнят, как и когда нашли объявление о сдаче дома. Тэо на пенсии, его жена – востребованная актриса. Из-за плотного графика съемок и отсутствия у Сюзанны свободного времени отношения супругов стали портиться. И этот уикенд за городом, по мнению Тэо, должен им помочь наладить общение. Но отдохнуть и расслабиться не получается: всех троих мучают кошмары и странные видения. Да и тайны супругов вот-вот готовы всплыть и пробить брешь в их семейной лодке. А может быть, виной всему странная атмосфера в роскошном, но пугающем доме?

Куб (1997)

Пятеро людей таинственным образом попадают в комнату кубической формы без окон и очевидных дверей. Еды и воды там тоже нет. А это значит, что найти выход неудачникам придется, иначе гибель наступит очень быстро. Герои обнаруживают, что в каждой стене есть люк. И он ведет в другую, очень похожую комнату. Вот только в каждой из них уготована смертоносная ловушка. Победит ли эгоизм или кооперативная работа над хитроумной ловушкой – узнаете, посмотрев фильм.

Что бы вы сделали (2012)

Кадр из фильма "Что бы вы сделали"

Шепард Ламбрик (Джеффри Комбс), аристократ-филантроп, приглашает восемь человек на эксклюзивный званый ужин. Все его гости совершенно неслучайно люди отчаявшиеся, за плечами у каждого – ворох проблем. Например, главная героиня, Айрис (Бриттани Сноу), пытается спасти смертельно больного младшего брата, но денег на дорогую операцию нет.

Ужин прерывается. Ведь хозяин особняка приготовил совершенно другой сценарий для этого вечера. Он начинает садистскую игру, в которой будет всего один победитель. И в его силах решить: уйдет он, сорвав большой куш, или останется ни с чем, но сохранит жизнь ближнему.

Семь (1995)

Кадр из фильма "Семь"