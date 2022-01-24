Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-2° в 
USD 77.36EUR 87.59
Войти в почту
3 часа назад

Хорроры, в которых каждый получает по заслугам

Мы привыкли сопереживать героям фильмов ужасов. Мол, они оказались не в том месте, не в то время. Но что если их приключения – часть большого урока, который им придется выучить? В новой подборке “Рамблера” фильмы, где герои должны быть наказаны за свои поступки.

Хорроры, в которых каждый получает по заслугам
Фото: Кадр из фильма "Тебе стоило уйти"Кадр из фильма "Тебе стоило уйти"

Незваные гости (2015)

Кадр из фильма "Незваные гости"

Анна Рук (Бет Рисграф) страдает от агорафобии – страха покинуть свой дом и оказаться в незнакомом месте. Поэтому девушка не выходила на улицу в течение 10 лет. Это расстройство загоняет ее в ловушку, когда трое воров врываются к ней в особняк, чтобы расхитить тайник с деньгами умершего родственника героини. Напуганная Анна не в силах заставить себя выбежать на улицу и вызвать полицию. Пока злоумышленники переворачивают дом вверх дном, они не замечают перемену в поведении их жертвы. И не догадываются, на что способен психически нездоровый человек в критической ситуации.

Тебе стоило уйти (2020)

Тэо Конрой (Кевин Бейкон), Сюзанна (Аманда Сейфрид) и их дочь Элла (Эйвери Эссекс) приезжают в особняк в глуши Уэльса, который арендовали через интернет. И что интересно – ни муж, ни жена не помнят, как и когда нашли объявление о сдаче дома. Тэо на пенсии, его жена – востребованная актриса. Из-за плотного графика съемок и отсутствия у Сюзанны свободного времени отношения супругов стали портиться. И этот уикенд за городом, по мнению Тэо, должен им помочь наладить общение. Но отдохнуть и расслабиться не получается: всех троих мучают кошмары и странные видения. Да и тайны супругов вот-вот готовы всплыть и пробить брешь в их семейной лодке. А может быть, виной всему странная атмосфера в роскошном, но пугающем доме?

Куб (1997)

Кадр из фильма "Куб"

Пятеро людей таинственным образом попадают в комнату кубической формы без окон и очевидных дверей. Еды и воды там тоже нет. А это значит, что найти выход неудачникам придется, иначе гибель наступит очень быстро. Герои обнаруживают, что в каждой стене есть люк. И он ведет в другую, очень похожую комнату. Вот только в каждой из них уготована смертоносная ловушка. Победит ли эгоизм или кооперативная работа над хитроумной ловушкой – узнаете, посмотрев фильм.

Что бы вы сделали (2012)

Кадр из фильма "Что бы вы сделали"

Шепард Ламбрик (Джеффри Комбс), аристократ-филантроп, приглашает восемь человек на эксклюзивный званый ужин. Все его гости совершенно неслучайно люди отчаявшиеся, за плечами у каждого – ворох проблем. Например, главная героиня, Айрис (Бриттани Сноу), пытается спасти смертельно больного младшего брата, но денег на дорогую операцию нет.

Ужин прерывается. Ведь хозяин особняка приготовил совершенно другой сценарий для этого вечера. Он начинает садистскую игру, в которой будет всего один победитель. И в его силах решить: уйдет он, сорвав большой куш, или останется ни с чем, но сохранит жизнь ближнему.

Семь (1995)

Кадр из фильма "Семь"

Профессиональный детектив Уильям Сомерсет (Морган Фримен) готов завершить карьеру и уйти на пенсию. Вот только его проводы осложняются двумя обстоятельствами: обучением новенького коллеги и чередой убийств, раскрытие которых – задачка со звездочкой. Мистеру Сомерсету и его молодому напарнику Дэвиду Миллзу (Брэд Питт) предстоит поймать серийника, который возомнил себя богом и наказывает жертв за библейские грехи. Но что если и сами детективы станут частью задумки преступника?

Фильмы,Незваный гость,Куб,Незваные гости,Бет Рисграф,Кевин Бейкон,Аманда Сейфрид,Брэд Питт,Морган Фримен,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители