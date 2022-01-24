Адская эпиляция в фильме “Сорокалетний девственник”

Для комика Стива Карелла главная роль в картине “Сорокалетний девственник” (2005) была важной. Готовясь к ней, Стив сбросил 13 килограммов. Карелл был готов пойти на что угодно ради успешных съемок. Чем это обернулось – “Рамблер” расскажет.

Фото: Кадр из фильма "Сорокалетний девственник" Кадр из фильма "Сорокалетний девственник"

По сюжету Энди (которого как раз сыграл актер) – застенчивый великовозрастный девственник, который совершенно не понимает, как нужно обращаться с девушками. Друзья дают ему советы, как наладить личную жизнь. Полезные и не очень. И одним из них было предложение сходить на восковую эпиляцию: чтобы нежелательные волосы на груди Энди не отпугнули партнершу в самый ответственный момент.

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“Звучит неплохо!” – резюмирует герой и мужественно отправляется на процедуру, пригласив товарищей для моральной поддержки.

Сцены, подобные этой, обычно отыгрываются “понарошку” с помощью грима и наложенных при монтаже эффектов. Но Стив Карелл – парень не из робких. Он решил, что если пройдет процедуру сам, то эмоции его персонажа будут натуральнее и вызовут у зрителя больше сострадания.

Стив не подозревал, что эпиляция воском – настолько болезненная процедура.

Кадр из фильма "Сорокалетний девственник"

Под прицелом пяти камер актер так искренне гримасничал. Заподозрить его в фальшивых эмоциях было бы кощунством. Огоньку ситуации придал тот факт, что Мики Миа – актриса, игравшая сотрудника салона красоты – солгала. Она не знала, как правильно проводить эпиляцию воском и не нанесла вазелин на соски актера. Поэтому процедура принесла ему больше болезненных ощущений, чем предполагалось. И все же сцена, снятая с одного дубля, получилась и правда запоминающейся. А успех фильма помог спасти другой проект.