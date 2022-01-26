Как фильм для подростков вызвал дефицит японского йогурта

В 2017 году акции молочного производителя Yakult Honsha Co. выросли после того, как йогурт их производства появился в сцене подросткового фильма «Всем парням, которых я любила раньше».
По сюжету сестра главной героини пьет йогурт Yakult — пробиотик, популярный в Корее и Японии. В картине его называют «корейским йогуртовым смузи».
«— Эй, малышка LJ, что это?
— Корейский йогуртовый смузи».
Также его с восторгом выпивает главный герой Питер Кавински.
«Вау, это правда вкусно».
В картине даже не указан бренд напитка, однако зрители быстро узнали ярко-красную фольгу на крышке и логотип.
За пару недель после премьеры котировки компании Yakult Honsha Co выросли на 2,6%. При этом в начале года компания потеряла 6% из-за медленных продаж.
Зрители бурно обсуждали напиток в Twitter. А так как основная целевая аудитория картины — подростки, то обсуждение вышло бурным. Интерес даже привел к дефициту йогуртов.
«Дефицита Yakult-а никогда не было в азиатских странах, насколько я знаю. Но сегодня мой любимый молочный напиток полностью продан в двух точках. Я виню тебя, Питер К. !»
Найти йогурт в магазинах было невозможно. В интернете даже публиковали гайды, как купить Yakult в оптовых масштабах из-за рубежа.
Сам бренд не платил за размещение в картине, но очень обрадовался такому исходу событий.
«Всем парням, которых я любила раньше» — подростковая комедийная драма о старшекласснице Ларе Джин. Письма, которые девушка писала бывшим возлюбленным, случайно попадают в руки адресатам.