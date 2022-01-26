Как фильм для подростков вызвал дефицит японского йогурта

В 2017 году акции молочного производителя Yakult Honsha Co. выросли после того, как йогурт их производства появился в сцене подросткового фильма «Всем парням, которых я любила раньше».

Фото: Кадр из фильма «Всем парням, которых я любила раньше» Кадр из фильма «Всем парням, которых я любила раньше»

По сюжету сестра главной героини пьет йогурт Yakult — пробиотик, популярный в Корее и Японии. В картине его называют «корейским йогуртовым смузи».

«— Эй, малышка LJ, что это?

— Корейский йогуртовый смузи».

«Всем парням, которых я любила раньше»

Также его с восторгом выпивает главный герой Питер Кавински.

«Вау, это правда вкусно».

«Всем парням, которых я любила раньше»

В картине даже не указан бренд напитка, однако зрители быстро узнали ярко-красную фольгу на крышке и логотип.

За пару недель после премьеры котировки компании Yakult Honsha Co выросли на 2,6%. При этом в начале года компания потеряла 6% из-за медленных продаж.

Зрители бурно обсуждали напиток в Twitter. А так как основная целевая аудитория картины — подростки, то обсуждение вышло бурным. Интерес даже привел к дефициту йогуртов.

«Дефицита Yakult-а никогда не было в азиатских странах, насколько я знаю. Но сегодня мой любимый молочный напиток полностью продан в двух точках. Я виню тебя, Питер К. !»

Найти йогурт в магазинах было невозможно. В интернете даже публиковали гайды, как купить Yakult в оптовых масштабах из-за рубежа.

Сам бренд не платил за размещение в картине, но очень обрадовался такому исходу событий.