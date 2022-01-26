Фильмы, которые заменят визит к психологу

Иногда киносеанс вполне способен оказать терапевтический эффект, если выбрать правильную картину. Например, из новой подборки «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Дорога перемен» Кадр из фильма «Дорога перемен»

«Капитан Фантастик»

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Бен (Вигго Мортенсен) и Лесли (Трин Миллер) живут и воспитывают детей по своим правилам. Они учат их на дому и прививают навыки выживания в дикой природе, несмотря на травмы и синяки. Дети говорят все, что думают, открыто спорят с родителями, носят любую одежду. Но однажды Лесли госпитализируют с биполярным расстройством, и она накладывает на себя руки. Отцу и детям предстоит пережить эту потерю, а заодно отправиться в большой мир, чтобы похоронить жену. Ситуация осложняется тем, что родственники семьи не одобряют эксцентричную жизнь Бена и его детей. А еще им нужно выполнить последнюю волю Лесли, которая шокирует всех близких.

«Джой»

Биографический фильм о Джой Мангано, которая изобрела чудо-швабру. Жизнь Джой (Дженнифер Лоуренс) нельзя назвать сказочной: ее мать вечно смотрит мыльные оперы, бывший муж не работает и не может помочь ей содержать общих детей. А сводная сестра Джой всячески унижает ее из-за неудачного брака. Несмотря на все это она не сдается, ведь у Джой есть талант: она любит изобретать необычные вещи. Однако сильной женщине придется пройти немало испытаний, чтобы добиться успеха и процветания.

«История о нас»

Бен (Брюс Уиллис) и Кэти (Мишель Пфайффер) в браке пятнадцать лет и за это время прошли все стадии от влюбленности до вечного раздражения друг другом. Теперь супруги оказались на грани развода, а любая ссора напоминает лавину, сметающую все на своем пути. Фильм вполне способен заменить один сеанс у семейного психолога, ведь все описанные ситуации абсолютно правдивы.

«Дорога перемен»

Еще одна семейная история о том, как быт постепенно разбивает мечты двух влюбленных. Эйприл (Кейт Уинслет) и Фрэнк (Леонардо Ди Каприо) женаты семь лет. У них двое детей, и они живут в пригороде Нью-Йорка, но грезят о Париже. Ведь они совсем не такие как другие обыватели середины пятидесятых. Однако реальность неумолимо заставляет их раз за разом откладывать исполнение мечты. Постепенно супруги утрачивают все иллюзии юности.

«Жутко громко и запредельно близко»

Школьник Оскар Шелл (Томас Хорн) с синдромом Аспергера потерял отца во время атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке. Через год он случайно разбивает синюю вазу и находит в ней конверт с подписью Блэк и ключом. Мать Оскара тяжело переживает потерю мужа и не может помочь мальчику. Тогда он решает в одиночку разгадать последнюю тайну отца, а его неожиданным другом становится немой пожилой квартирант его бабушки.

«Друзья Питера»