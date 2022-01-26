Фильмы, которые заменят визит к психологу

Иногда киносеанс вполне способен оказать терапевтический эффект, если выбрать правильную картину. Например, из новой подборки «Рамблера».
Бен (Вигго Мортенсен) и Лесли (Трин Миллер) живут и воспитывают детей по своим правилам. Они учат их на дому и прививают навыки выживания в дикой природе, несмотря на травмы и синяки. Дети говорят все, что думают, открыто спорят с родителями, носят любую одежду. Но однажды Лесли госпитализируют с биполярным расстройством, и она накладывает на себя руки. Отцу и детям предстоит пережить эту потерю, а заодно отправиться в большой мир, чтобы похоронить жену. Ситуация осложняется тем, что родственники семьи не одобряют эксцентричную жизнь Бена и его детей. А еще им нужно выполнить последнюю волю Лесли, которая шокирует всех близких.
Биографический фильм о Джой Мангано, которая изобрела чудо-швабру. Жизнь Джой (Дженнифер Лоуренс) нельзя назвать сказочной: ее мать вечно смотрит мыльные оперы, бывший муж не работает и не может помочь ей содержать общих детей. А сводная сестра Джой всячески унижает ее из-за неудачного брака. Несмотря на все это она не сдается, ведь у Джой есть талант: она любит изобретать необычные вещи. Однако сильной женщине придется пройти немало испытаний, чтобы добиться успеха и процветания.
Бен (Брюс Уиллис) и Кэти (Мишель Пфайффер) в браке пятнадцать лет и за это время прошли все стадии от влюбленности до вечного раздражения друг другом. Теперь супруги оказались на грани развода, а любая ссора напоминает лавину, сметающую все на своем пути. Фильм вполне способен заменить один сеанс у семейного психолога, ведь все описанные ситуации абсолютно правдивы.
Еще одна семейная история о том, как быт постепенно разбивает мечты двух влюбленных. Эйприл (Кейт Уинслет) и Фрэнк (Леонардо Ди Каприо) женаты семь лет. У них двое детей, и они живут в пригороде Нью-Йорка, но грезят о Париже. Ведь они совсем не такие как другие обыватели середины пятидесятых. Однако реальность неумолимо заставляет их раз за разом откладывать исполнение мечты. Постепенно супруги утрачивают все иллюзии юности.
Школьник Оскар Шелл (Томас Хорн) с синдромом Аспергера потерял отца во время атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке. Через год он случайно разбивает синюю вазу и находит в ней конверт с подписью Блэк и ключом. Мать Оскара тяжело переживает потерю мужа и не может помочь мальчику. Тогда он решает в одиночку разгадать последнюю тайну отца, а его неожиданным другом становится немой пожилой квартирант его бабушки.
Изящная британская трагикомедия с созвездием английских знаменитостей. Шесть неразлучных друзей, выпускников Кембриджа, встречаются спустя десять лет в поместье одного из них, Питера (Стивен Фрай). Десять лет взрослой жизни наложили свой отпечаток на характер и взаимоотношения друзей. Мэри (Имельда Стонтон) и Роджер (Хью Лори) потеряли ребенка, Мэгги (Эмма Томпсон) страдает от одиночества, а Эндрю — от неудовлетворенного тщеславия. Тяжелый секрет скрывает и сам Питер.