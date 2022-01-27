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2 часа назад

Фильмы о коварных женщинах, которые собьют вас с толку

Девушка попадает в психбольницу, где ее сталкер работает медбратом, супружеская пара становится главными подозреваемыми в деле об убийстве миллиардера: «Рамблер» собрал фильмы о коварных женщинах, которые пытались всех обмануть.

Фильмы о коварных женщинах, которые собьют вас с толку
Фото: Кадр из фильма "Исчезнувшая"Кадр из фильма "Исчезнувшая"

«Роковая красотка» (2006)

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Романтическая комедия с шармом старого Голливуда об авантюристке Ирен, которая принимает служащего отеля Жана за миллиардера. Обнаружив свою ошибку, она тут же покидает его, однако влюбленный молодой человек и не думает отступать. Чтобы быть рядом с избранницей, он принимает предложение стать сопровождающим немолодой и чрезвычайно обеспеченной дамы. Его новый статус сближает его с коварной содержанкой Ирен. В главных ролях: Одри Тоту и Гад Эльмалех.

Кадр из фильма "Роковая красотка"

«Черный лебедь» (2010)

Драматический триллер Даррена Аронофски с Натали Портман в главной роли. История о приме балетного театра, которая красиво сходит с ума после неожиданного появления опасной конкурентки перед ответственным выступлением.

Кадр из фильма "Черный лебедь"

«Обитель проклятых» (2014)

По сюжету молодой выпускник Оксфорда начинает работать в отдаленной психиатрической клинике, где его внимание сразу привлекает красивая пациентка, страдающая истерией, а еще странные методы лечения в виде потакания больным в их иллюзиях и свободе передвижения. Вскоре герою предстоит узнать главный секрет больницы, а заодно и раскрыть свой.

Кадр из фильма "Обитель проклятых"

«Исчезнувшая» (2014)

Фильм Дэвида Финчера с Беном Аффлеком в главной роли. Накануне празднования пятилетия брака неожиданно пропадает главная виновница торжества, а в доме остаются следы борьбы, кровь и цепочка подсказок, которые помогут узнать правду. Просто посмотри, чтобы увидеть, до чего доводит одержимость.

Кадр из фильма "Исчезнувшая"

«Не в себе» (2018)

Детективный триллер Стивена Содерберга («Одиннадцать друзей Оушена») с Клер Фой в главной роли. Девушка покидает родной город, чтобы сбежать от навязчивого ухажера, но не по своей воле попадает в психиатрическую больницу, где узнает в медбрате… того самого преследователя. Вот только насколько реально все происходящее?

Кадр из фильма "Не в себе"

«Простая просьба» (2018)

Ироничный триллер по роману Дарси Белл о домохозяйке-блогере, которая соглашается присмотреть за ребенком, но его мать бесследно исчезает. Теперь девушка должна докопаться до истины… В главных ролях: Анна Кендрик и Блейк Лайли.

Кадр из фильма "Простая просьба"

«Убийство на яхте» (2019)

Американская супружеская пара Ник и Одри Шпиц, полицейский и парикмахерша, наконец-то отправляются в отпуск в Европе. В самолете они знакомятся с английским аристократом, который приглашает их провести время на яхте дяди – известного миллиардера. Правда, вдруг престарелого главу семейства убивают при загадочных обстоятельствах, а главными подозреваемыми становятся американцы. В главных ролях: Дженнифер Энистон, Адам Сэндлер, Люк Эванс и другие.

Кадр из фильма "Убийство на яхте"
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