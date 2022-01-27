Спецпроект портала "Волга Ньюс" победил в региональном этапе "Серебряного Лучника"

Из-за антивирусных ограничений мероприятие проходило в гибридном формате: в целях безопасности только победители в десяти номинациях и некоторые эксперты находились в студии. Остальные следили за событиями на канале "Самара 24" и подключались к действию удаленно — через YouTube и платформу ZOOM.

Фото: Волга Ньюс Волга Ньюс

Агентство коммуникаций "ПРАТОН" организует региональный этап премии уже 12 лет. По итогам 2021-го на конкурс было заявлено 36 работ.

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Информационный портал "Волга Ньюс" представил на конкурс спецпроект "Год науки: интервью с представителями самарской научной общественности". В 2021 году редакция портала собрала, обработала и опубликовала на сайте более 50 тематических материалов. Особое внимание было уделено эксклюзивным авторским интервью с самарскими учеными, среди которых такие известные в России и мире эксперты, как Владислав Блатов, Валерий Азязов, Сергей Шевченко, Дмитрий Мерсон. Помимо интервью на сайте были опубликованы новости о научной жизни самарского региона, исторические экскурсы и другие материалы.

Информационно-просветительский спецпроект "Год науки": интервью с представителями самарской научной общественности" победил в номинации "Продвижение технологий будущего".

Автором эксклюзивных интервью был корреспондент "Волга Ньюс" Юрий Сахаров. К сожалению, в начале этого года Юрий Петрович скончался от коронавируса.

Юрий Петрович в свои 76 лет сохранял живой интерес к профессии, гибкий ум, способность анализировать и погружаться в сложные темы, быть адекватным стремительно меняющейся реальности. Редакция портала "Волга Ньюс" посвящает эту победу Юрию Петровичу Сахарову.

Напомним, информационный портал "Волга Ньюс" в 2019 году так же стал победителем регионального этапа национальной премии "Серебряный Лучник" в номинации "Digital коммуникации с информационно-патриотическим проектом "Горячий характер Безымянки".

Особенность регионального этапа премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник - Самара", по мнению экспертов, в том, что авторы рассказывают о зарождении идей и креативных решениях, раскрывают механику самых удачных региональных проектов.

"Считаю, что именно в этом — сила "Серебряного Лучника": за несколько часов получаешь представление о том, что происходило в течение года в регионе, понимаешь, какая тактика позволяет быть полезными обществу. Поэтому считаю, что большое будущее у новой номинации "ESG-коммуникации". Принципы устойчивого развития, которые близки и нашей компании, подарят еще много сильных проектов", — уверена член жюри, управляющая по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Анастасия Беленкова.

Награды победителям "Серебряного Лучника - Самара" за 2021 вручены. Впереди — федеральный этап премии.

Исполнительная дирекция регионального этапа Национальной премии в области развития общественных связей в Самарской области — агентство коммуникаций "ПРАТОН". Партнеры проекта: Куйбышевская железная дорога — филиал ОАО "РЖД", ПАО "ТОАЗ". Информационные партнеры премии: ГТРК "Самара", информационный портал "Волга Ньюс", Самарское областное вещательное агентство, "КоммерсантЪ-Волга", департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Проекты — победители регионального этапа "Серебряный Лучник - Самара" за 2021 год

Номинация "Культурно-просветительские проекты"

"Вагон Константина Головкина", совместный проект Куйбышевского филиала АО "Федеральная пассажирская компания" и Самарского областного художественного музея.

Номинация "ESG-коммуникации: экология, устойчивое развитие, социальная сфера"

"Общественный центр Сбера", Поволжский банк ПАО "Сбербанк".

Номинация "Благотворительность"

"Добрая Ценная Помощь", благотворительный фонд "Источник Веры".

Номинация "Корпоративные коммуникации"

"Online-экскурсии на заводы DANONE", АО "Данон Россия".

Номинация "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа"

"Вместе мы — космос: внутрикорпоративная кампания к 180-летию Сбербанка", Поволжский банк ПАО "Сбербанк".

Номинация "Маркетинговые коммуникации""#поехалиласточкой", служба корпоративных коммуникаций Куйбышевской железной дороги, филиала ОАО "РЖД".

Номинация "Продвижение государственных и общественных программ"

"Донорство без выходных", ГБУЗ "Самарская областная клиническая станция переливания крови".

Номинация "Развитие и продвижение территорий"

"Первый всероссийский телемарафон "Мой космос", ГТРК "Самара";

"VI Всемирная Фольклориада в Республике Башкортостан объединила 37 стран", Агентство печати и СМИ Республики Башкортостан.

Номинация "Продвижение технологий будущего"

Информационно-просветительский спецпроект "Год науки", информационный портал "Волга Ньюс".

Номинация "Антикризисные коммуникации"

"Конкурс-игра "Иммунная копилка", ПАО "ТОАЗ".