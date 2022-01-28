Смотри не перепутай: актеры и их дублеры, которые слишком похожи друг на друга

Стать востребованным артистом — здорово. Но если этого не произошло, всегда есть план «Б». Разбираемся, как выглядят дублеры голливудских звезд, которых вы постоянно видите на экране.

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Актрису в киновселенной DC дублирует Кэйтлин Берлс. Примечательно, что девушка не является каскадершей и не выполняет опасные трюки. В кадре она дублирует Гадот на общих, а порой и на крупных планах, когда не видно лица актрисы. Все это делается с целью экономии — благодаря этому методу режиссер имеет возможность снимать параллельно сразу несколько сцен, что ощутимо удешевляет съемочный процесс.

В прошлом году, когда в Сети появились фотографии Кэйтлин в образе Чудо-женщины, многие поклонники франшизы настолько восхитились внешностью девушки, что в шутку предложили продюсерам отдать главную роль ей. Вот так Берлс случайно едва не подсидела свою старшую коллегу.

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Поддерживать экранный образ бесстрашного героя британцу помогает его дублер, новозеландский каскадер Джейкоб Томури. В отличие от Берлс, Томури специализируется именно на выполнении опасных трюков, а внешнее сходство с Харди идет приятным бонусом.

К слову, Джейкоб хорошо известен в Голливуде и является востребованным профессионалом — например, в свое время он активно работал в каскадерской команде франшизы «Властелин колец».

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Австралийскую актрису уже несколько лет в кино дублирует Ингрид Клейнинг. Свою карьеру последняя начала в середине нулевых, но настоящий успех пришел к ней после съемок в «Отряде самоубийц».

И пусть увидеть лицо Ингрид в кадре вам не удастся, но без своей фан-базы она тоже не осталась — истинные поклонники комиксов знают имя дублерши и активно фолловят ее в социальных сетях.

Бобби Холланд Хантон больше чем просто каскадер Криса Хэмсворта. В свободное от основной работы время он занимается собственным фитнес-движением, продвигая в массы ЗОЖ. К тому же Хантон является спортивным тренером. А с самим Хемсвортом они не только коллеги, но и близкие друзья.

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Дублершу актрисы зовут Хайди с благозвучной фамилией Манимейкер (переводится с английского как тот, кто делает деньги). Каскадерша не сильно похожа внешне на Йоханссон, но грим, парик и точность ракурса делают свое дело. В киновселенной Marvel Хайди снимается уже больше 10 лет — с первого появления Наташи Романофф.

Учитывая появление сольного фильма этой героини, можно с уверенностью ожидать продолжения плодотворного сотрудничества Манимейкер с Йоханссон.

Дублер звезды «Круиза по джунглям» Таноая Рид, напротив, удивительно похож на актера, и этому есть простое объяснение — Рид является двоюродным братом Джонсона. Родственники много лет работают вместе, и несмотря на отличную спортивную форму, все опасные трюки на съемках выполняет не сам Дуэйн, а его родственник-двойник.

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Вообще-то дублершей звезды «Большой маленькой лжи» с легкостью могла бы стать российская актриса Марина Доможирова. Просто вбейте ее имя в Гугл и поразитесь внешнему сходству актрис.

Но в реальности голливудскую звезду на экране дублирует девушка по имени Мэрили Лесли. Вместе они работают около 15 лет, что не удивительно, ведь они похожи друг на друга как сестры.

Фото:Dave Starbuck, Ray Tang, ImagePressAgency/face to face, AdMedia, Birdie Thompson / Global Look Press, Instagram / @samoanstuntman, @jaketomuri, @heidimoneymaker, @caitlinburles, @alainmoussi, @marileelessley, @bobbydazzler84