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1 час назад

Трагические фильмы, цепляющие за душу

Ты нужен, пока успешен, но стоит тебе все потерять, как все тут же от тебя отвернутся. Именно это случилось с героиней трагического фильма из новой подборки "Рамблера".

Трагические фильмы, цепляющие за душу
Фото: Кадр из фильма "Форма воды"Кадр из фильма "Форма воды"

"Лев" (2016)

Кадр из фильма "Лев"

Сюжет фильма основан на истории из жизни индийского парня Сару Бриерли, которую он описал в автобиографической книге. Он родился в бедной семье, проживающей в Калькутте, но в возрасте пяти лет потерялся. Несмотря на столь юный возраст мальчишка смог выжить, и судьба подарила ему шанс на новую жизнь. Сару оказался в Австралии, где у него появились любящие приемные родители и дом. Повзрослев, он начинает вспоминать некоторые моменты из своей прошлой жизни в Индии, и у него появляется желание отыскать своих родных.

"Малышка на миллион" (2004)

Кадр из фильма "Малышка на миллион"

Фильм рассказывает о тренере по боксу Френке и о девушке-боксере Мэгги. Она давно мечтает стать чемпионкой мира в женском боксе. Он из-за сложных отношений с дочерью боится к кому либо привязаться. Однако все меняется, когда в тренировочном зале Френке появляется Мэгги. Ее упорство переубеждает тренера. Проводя вместе много времени на тренировках, они стали почти семьей. На турнире, к которому они так долго готовились, девушка получает травму, после которой ее жизнь кардинально меняется.

"Знакомьтесь, Джо Блэк" (1998)

Уильям — медийный магнат, у которого в этой жизни есть буквально все. Но в один прекрасный момент к нему приходит Смерть. При чем в интересном обличии молодого симпатичного парня по имени Джо Блэк. Смерть слегка утомилась от своих повседневных обязательств и решила предложить магнату оригинальное соглашение. Блэк хочет немного отдохнуть на Земле в мире живых, и в проводники он выбирает себе Уильяма Периша. А когда отдых закончится смерть заберет своего компаньона с собой.

"Форма воды" (2017)

Кадр из фильма "Форма воды"

Элиза — молодая женщина, которая страдает немотой. Она работает уборщицей в секретной лаборатории, где ее недуг очень ценится. Элиза живет скучной однообразной жизнью, в которой каждый день похож на предыдущий. Но однажды в лабораторию привозят новый объект для изучения — монстра из морских глубин. С каждым днем Элиза все больше привязывается к этому существу. Она все чаще задерживается на работе, пытаясь как можно больше времени провести рядом с ним. Но однажды ей становится известно, что существу угрожает смертельная опасность.

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