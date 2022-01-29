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3 часа назад

Фильмы и сериалы, которые облегчат уроки истории

Разумеется, ни одна кинолента не заменит чтение исторических трудов, потому что фильм — это художественное произведение. И тем не менее, хорошая картина может дать общее представление о том или ином периоде истории и передаст колорит эпохи, даже если ей не хватает достоверности. Подробности — в новой подборке «Рамблера».

Фильмы и сериалы, которые облегчат уроки истории
Фото: Кадр из фильма «Царство небесное»Кадр из фильма «Царство небесное»

«Царство небесное»

Видео дня

Культовый фильм Ридли Скотта рассказывает об осаде Иерусалима Саладином и других событиях, которые предшествовали Третьему крестовому походу. Исторические факты изложены вольно, но с намеком на правдоподобие. Реальный Балиан Ибелин не был кузнецом, а в биографии героя использованы факты из жизни его старшего брата Балдуина. Именно он собирался жениться на королеве Сибилле (Ева Грин) и конфликтовал с Ги де Лузиньяном. И тем не менее, в фильме потрясающая атмосфера, множество эффектных сцен, а актерские работы подкупают своим профессионализмом.

«Монгол»

Фильм Сергея Бодрова-старшего о трудной юности Темуджина, который впоследствии стал покорителем народов Чингисханом. С раннего детства он жил под угрозой неминуемой смерти, но все же завоевал свое место в великой степи и защитил главную любовь — прекрасную Бортэ. Картина не претендует на абсолютную достоверность и в некоторых чертах похожа на притчу, но отличается крепким сюжетом, убедительным колоритом эпохи и качественной игрой актеров. Кстати, отца главного героя Есугея сыграл действительный потомок Чингисхана Батдоржийн Баасанджав.

«Белая королева»

Классический сериал от BBC, повествующий о событиях Войны Алой и Белой розы. В десяти сериях раскрывается судьба многочисленных Йорков и Ланкастеров, которые отчаянно сражаются за английский престол. Главный козырь сериала — работы британских актеров, особенно хороши Айнерин Барнард (Ричард Глостер), Аманда Хейл (Маргарет Бофорт), Дэвид Оукс (Джордж Кларенс) и Джеймс Фрейн (Ричард Невилл по прозвищу «Делатель королей»), но вообще весь состав сериала радует зрение и слух. Основные исторические вехи переданы более-менее верно. К сожалению, «Белая принцесса», продолжение сериала, не сохранила достоинств оригинала. Но «Белую королева» — законченное произведение, которое можно и нужно смотреть без сиквела.

Кадр из сериала «Белая королева»

«Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII»

О династической чехарде на русском троне рассказывает проект Светланы Дружининой из восьми фильмов, но лучше ограничиться просмотром шести картин. В последних фильмах слишком много мелодрамы и пафоса. А так Дружининой удалось создать масштабную яркую иллюстрацию эпохи бесконечной борьбы за престол молодой империи — от смерти Петра I до смерти его внука молодого Петра II. В ролях заняты уже признанных звезды российского кино, среди них особенно выделились Наталья Егорова (Екатерина I) и Сергей Шакуров (Александр Меншиков). Среди молодых актеров достойно показали себя Екатерина Никитина (Елизавета Петровна) и Дмитрий Веркеенко (Петр II).

«Михайло Ломоносов»

Солидный советский сериал о непростой судьбе знаменитого русского ученого-универсала на фоне бурных исторических событий первой половины XVIII века. Сын помора молодой Михайло мечтает об иной жизни и уходит в Москву вместе с рыбным обозом, чтобы постичь все науки и оставить свой след в истории.

«Список Шиндлера»

Легендарный фильм Стивена Спилберга, который по сей день является лучшим отражением сложной темы Холокоста в кинематографе. Главный герой Оскар Шиндлер (Лиам Нисон) проходит сложный путь от дельца, который зарабатывает деньги на войне и несчастье до гуманиста, бескорыстно спасающего рабочих-евреев.

«Чернобыль»

Телевизионный хит канала HBO об аварии Чернобыльской АЭС и подвиге ликвидаторов. Еще одна важная тема — пропаганда и ложь, которые сыграли свою роль в трагедии. Создателям удалось достоверно и без клюквенных штампов воссоздать эпоху советских восьмидесятых. Главными героями стали заместитель директора Института атомной энергии имени И. В. Курчатова Валерий Легасов и Борис Щербина, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий аварии.

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