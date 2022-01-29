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4 часа назад

Фильм "Серебряные коньки" признали лучшим в 2021 году

28 января на киностудии “Мосфильм” состоялось вручение кинематографической премии “Золотой орел”.

Фильм "Серебряные коньки" признали лучшим в 2021 году
Фото: Кадр из фильма "Серебряные коньки"Кадр из фильма "Серебряные коньки"

Приз за лучший фильм получила историческая драма Михаила Локшина “Серебряные коньки” с Федором Федотовым, Софьей Присс и Юрием Борисовым в главных ролях. Картина стала настоящим триумфатором “Золотого орла”: представленный в 12 номинациях фильм сумел завоевать ровно половину наград, в числе которых помимо гран-при приз за лучший сценарий, лучший монтаж, лучшую операторскую работу, лучшую работу художника-постановщика и лучшую работу художника по костюмам.

Среди прочих лауреатов “Золотого орла” стоит отметить приз за лучшую режиссуру, который достался Глебу Панфилову за фильм “Иван Денисович”, а исполнитель главной роли в той же картине, Филипп Янковский, получил награду за лучшую мужскую роль.

Лучшим сериалом была названа “Седьмая симфония” Александра Котта, приз за лучшую женскую роль получила Мария Аронова за фильм “Пара из будущего”.

А вот вышедшему в конце 2021 года долгожданному продолжению "Матрицы" не так повезло: китайцы решили бойкотировать фильм из-за Киану Ривза

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