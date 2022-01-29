Клуни прокомментировал воссоединение с Джулией Робертс

В конце прошлого года стало известно, что Джордж Клуни и Джулия Робертс снимутся вместе спустя 5 лет. И теперь актер рассказал, что он думает об их воссоединении на съемочной площадке.

Фото: Peopletalk Peopletalk

Накануне Джордж дал большое интервью Deadline, в котором рассказал о съемках ромкома «Билет в рай». По сюжету они с Джулией Робертс сыграют разведенных супругов. Вместе пара отправляется на Бали, чтобы помешать своей дочери (ее сыграет Кейтлин Девер) совершить роковую ошибку, которую, по их мнению, сделали они 25 лет назад.

«Когда я прочитал сценарий я позвонил Джулии и сказал: «Ты поняла?» она ответила мне: «Да. Мы сделаем это?» Я не стал медлить с ответом и произнес: «Если ты это сделаешь, я с тобой» — рассказал он. «Это был удач

«У нас есть время в нашей жизни. Все идет как надо, чувак. Джулия просто фантастическая в этой роли, а этот замечательный актер по имени Лукас Браво, который просто абсолютно самый смешной человек в фильме. И вы знаете, еще Билли Лурд и Кейтлин Девер … Мы просто очень веселый актерский состав. Мы отлично проводим время», — закончил Клуни.

Режиссером картины выступит Ол Паркер, а продюсерами фильма стали Эрик Феллнер и Тим Беван, работавшие с фильмами «Дневник Бриджит Джонс» и «Вселенная Стивена Хокинга». Сообщается, что картина выйдет в прокат в 2022 году.