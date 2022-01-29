Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-3° в 
USD 77.82EUR 86.64
Войти в почту
29 минут назад

Концовки фильмов, которые изменили незадолго до премьеры

Перед премьерой фильм проходит через множество этапов: от монтажа до предварительного просмотра. Анализируя мнение первый зрителей, некоторые режиссеры вносят корректировки в свои проекты, порой кардинально меняя их концовки. "Рамблер" расскажет о фильмах, концовки которых изменили незадолго до премьеры.

Концовки фильмов, которые изменили незадолго до премьеры
Фото: Кадр из фильма "Красотка"Кадр из фильма "Красотка"

"Красотка"

Рабочим названием фильма было вовсе не "Красотка", а "3000", именно столько финансовый магнат Эдвард предложил главной героине Вивиан за определенные услуги. И счастливого конца также не предполагалось в проекте: в оригинальной версии персонаж Ричарда Гира выталкивает девушку из роскошной машины, бросив деньги в лицо. А героиня Джулии Робертс, в свою очередь, приходит домой и делает себе инъекцию со смертельной дозой.

"Война миров Z"

Кадр из фильма "Война миров Z"

Финальная сцена фильма, где в главной роли Брэд Питт, должна была развернуться нигде иначе, как на московской Красной площади. Герою Питта предстояло очередное сражение с зомби, в то время, как его экранная супруга пыталась вырваться из рук ходячих мертвецов в лагере беженцев в Эверглейдс. Однако практически в самый последний момент режиссер Деймон Линделоф сделал иную развязку, из-за чего премьера фильма задержалась на полгода, а его бюджет пришлось увеличить в несколько раз.

"Титаник"

Кадр из фильма "Титаник"

В первоначальной версии картины было еще 45 минут схватки персонажа Леонардо ДиКаприо с женихом Розы. Однако зрители, которые были удостоены чести первыми увидеть знаменитый фильм Джеймса Кэмерона, заявили, что сцена замедлила динамичный темп картины. Кроме этого, они не поверили в реалистичность такой борьбы в то время, пока герои находились на грани между жизнью и смертью.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители