Концовки фильмов, которые изменили незадолго до премьеры

Перед премьерой фильм проходит через множество этапов: от монтажа до предварительного просмотра. Анализируя мнение первый зрителей, некоторые режиссеры вносят корректировки в свои проекты, порой кардинально меняя их концовки. "Рамблер" расскажет о фильмах, концовки которых изменили незадолго до премьеры.

Фото: Кадр из фильма "Красотка" Кадр из фильма "Красотка"

"Красотка"

Рабочим названием фильма было вовсе не "Красотка", а "3000", именно столько финансовый магнат Эдвард предложил главной героине Вивиан за определенные услуги. И счастливого конца также не предполагалось в проекте: в оригинальной версии персонаж Ричарда Гира выталкивает девушку из роскошной машины, бросив деньги в лицо. А героиня Джулии Робертс, в свою очередь, приходит домой и делает себе инъекцию со смертельной дозой.

"Война миров Z"

Финальная сцена фильма, где в главной роли Брэд Питт, должна была развернуться нигде иначе, как на московской Красной площади. Герою Питта предстояло очередное сражение с зомби, в то время, как его экранная супруга пыталась вырваться из рук ходячих мертвецов в лагере беженцев в Эверглейдс. Однако практически в самый последний момент режиссер Деймон Линделоф сделал иную развязку, из-за чего премьера фильма задержалась на полгода, а его бюджет пришлось увеличить в несколько раз.

"Титаник"