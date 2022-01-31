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1 час назад

Кадр дня: десять секунд, которые стоили $40 000

Фильмы Квентина Тарантино изобилуют сценами, которые зрители вспоминают потом еще очень долго. Но, без сомнения, одной из самых запоминающихся сцен стал эпизод с гитарой в картине "Омерзительная восьмерка". Эта десятисекундная сцена стоила 40 000 долларов. Историю эпизода читайте в материале "Рамблера".

Кадр дня: десять секунд, которые стоили $40 000
Фото: Кадр из фильма "Омерзительная восьмерка"Кадр из фильма "Омерзительная восьмерка"

Одним из предметов реквизита в фильме была гитара. Для съемок было подготовлено два музыкальных инструмента: подлинная 150-летняя гитара и специально сделанная ее точная копия. Антикварный инструмент стоимостью 40 000 долларов одолжил съемочной группе гитарный музей Martin именно эта гитара должна была появляться в фильме. "Двойник" же инструмента был необходим лишь для одной сцены: когда герой Курта Рассела разбивает гитару о стену.

Но что-то пошло не так. В руках у героини Дженнифер Джейсон Ли оказалась бесценная оригинальная гитара, а Рассела забыли предупредить об этом перед съемкой эпизода. В результате актер, следуя сценарию, выхватил инструмент из рук Дженнифер и разбил ее. Реакция актрисы в кадре, кстати, настоящая, ведь она знала, что инструмент подлинный.

Так из-за "Омерзительной восьмерки" и ошибки Курта Рассела гитарный музей Martin лишился одного из экспонатов своей бесценной коллекции. Руководители музея после произошедшего заявили, что больше никогда и ни при каких обстоятельствах не будут сдавать музейные инструменты в аренду для съемок фильмов.

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