Кадр дня: десять секунд, которые стоили $40 000

Фильмы Квентина Тарантино изобилуют сценами, которые зрители вспоминают потом еще очень долго. Но, без сомнения, одной из самых запоминающихся сцен стал эпизод с гитарой в картине "Омерзительная восьмерка". Эта десятисекундная сцена стоила 40 000 долларов. Историю эпизода читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Омерзительная восьмерка" Кадр из фильма "Омерзительная восьмерка"

Одним из предметов реквизита в фильме была гитара. Для съемок было подготовлено два музыкальных инструмента: подлинная 150-летняя гитара и специально сделанная ее точная копия. Антикварный инструмент стоимостью 40 000 долларов одолжил съемочной группе гитарный музей Martin именно эта гитара должна была появляться в фильме. "Двойник" же инструмента был необходим лишь для одной сцены: когда герой Курта Рассела разбивает гитару о стену.

Но что-то пошло не так. В руках у героини Дженнифер Джейсон Ли оказалась бесценная оригинальная гитара, а Рассела забыли предупредить об этом перед съемкой эпизода. В результате актер, следуя сценарию, выхватил инструмент из рук Дженнифер и разбил ее. Реакция актрисы в кадре, кстати, настоящая, ведь она знала, что инструмент подлинный.