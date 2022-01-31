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6 минут назад

Что смотреть в кино с 3 февраля

В подборке "Рамблера" три картины, которые стоит увидеть на больших экранах.

Что смотреть в кино с 3 февраля
Фото: Кадр из фильма "Непослушник"Кадр из фильма "Непослушник"

"Непослушник"

Дима - пранкер, ведущий свой канал на YouTube. Стремясь к большей популярности он устраивает жесткие розыгрыши. Однажды ему приходит в голову снять пранк в церкви, где служит его друг. Видео возмущает верующих зрителей и на Диму заводят дело. Скрываясь от полиции, пранкер отправляется в провинциальный монастырь, где его точно не будут искать, выдавая себя за своего друга-послушника.

"Самый пьяный округ в мире"

Три брата, Джек, Форрест и Говард Бондурант, во времена Великой Депрессии и сухого закона живут на американском Юге. Они занимаются запрещенными в ту пору подпольным производством и продажей спиртных напитков. Братья рассматривают свой бизнес как временный, который поможет им заработать денег и начать новую жизнь. Самый младший из братьев Джек мечтает жениться на своей девушке Берте и пытается произвести на нее впечатление, одаривая красивыми вещами. А Форрест и Говард хотят стать крупными бизнесменами. Но, увы, бизнес незаконный и их деятельность может привести к неприятным последствиям. Правда, полицейские вовсе не торопятся прикрывать их подпольный цех. Ведь перед ними маячит возможность легкой наживы.

"День слепого Валентина"

Главные герои фильма в День святого Валентина попадают в весьма неприятные ситуации. Чем для них станут серьезные испытания: возможностью исправить ошибки, способом выйти из кризиса, решить проблемы или просто разойтись? Есть ли шанс на любовь, если Амур вдруг случайно промахнулся?

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