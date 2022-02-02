Кадр дня: культовый твист, который снимали 13 часов

Сцена танца Траволты и Турман, без сомнения, стала одной из самых запомнившихся в фильме Квентина Тарантино “Криминальное чтиво”. А песня Чака Берри “You never can tell” благодаря этому знаменитому эпизоду обрела вторую молодость. Но мало кому известно, что съемки легендарного танца вызвали большие проблемы. Читайте об этом в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Криминальное чтиво" Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

Знаменитый твист Турман и Траволты, который на экране длится чуть более двух минут, снимали практически без перерыва на протяжении 13 часов. Несмотря на то, что в итоге эпизод выглядит идеально, а движения героев легкими и непринужденными, съемки дались актерам нелегко. Вернее, сложно было Уме. Актриса слишком скованно чувствовала себя и никак не могла передать необходимую легкость.

В сценарии танец не был прописан подробно. Когда пришло время съемок этого эпизода, Тарантино попросил Джона Траволту (который занимался с танцами с детства) показать модные твистовые движения. Для актера это не составило труда. Затем они вместе с Тарантино их скомпоновали и получился танец. которому суждено было стать одним из самых знаменитых в кинематографе.

Во время репетиций Траволте пришлось обучать танцу партнершу. Но если все движения Турман запомнила быстро, то добиться необходимой легкости у нее никак не получалось. Актриса в паре с великолепным танцором Траволтой стеснялась и очень нервничала, понимая, что сцена их твиста очень значима для всего фильма.

Тем не менее множество репетиций и поддержка партнера и режиссера не прошли даром: Ума сумела справиться с волнением и в итоге идеально исполнила свою часть танца.