Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
-3° в 
USD 77.13EUR 86.79
Войти в почту
8 минут назад

Кадр дня: культовый твист, который снимали 13 часов

Сцена танца Траволты и Турман, без сомнения, стала одной из самых запомнившихся в фильме Квентина Тарантино “Криминальное чтиво”. А песня Чака Берри “You never can tell” благодаря этому знаменитому эпизоду обрела вторую молодость. Но мало кому известно, что съемки легендарного танца вызвали большие проблемы. Читайте об этом в материале “Рамблера”.

Кадр дня: культовый твист, который снимали 13 часов
Фото: Кадр из фильма "Криминальное чтиво"Кадр из фильма "Криминальное чтиво"

Знаменитый твист Турман и Траволты, который на экране длится чуть более двух минут, снимали практически без перерыва на протяжении 13 часов. Несмотря на то, что в итоге эпизод выглядит идеально, а движения героев легкими и непринужденными, съемки дались актерам нелегко. Вернее, сложно было Уме. Актриса слишком скованно чувствовала себя и никак не могла передать необходимую легкость.

В сценарии танец не был прописан подробно. Когда пришло время съемок этого эпизода, Тарантино попросил Джона Траволту (который занимался с танцами с детства) показать модные твистовые движения. Для актера это не составило труда. Затем они вместе с Тарантино их скомпоновали и получился танец. которому суждено было стать одним из самых знаменитых в кинематографе.

Во время репетиций Траволте пришлось обучать танцу партнершу. Но если все движения Турман запомнила быстро, то добиться необходимой легкости у нее никак не получалось. Актриса в паре с великолепным танцором Траволтой стеснялась и очень нервничала, понимая, что сцена их твиста очень значима для всего фильма.

Тем не менее множество репетиций и поддержка партнера и режиссера не прошли даром: Ума сумела справиться с волнением и в итоге идеально исполнила свою часть танца.

В итоге получился тот самый незабываемый танец, который вошел в историю кино.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители