Фильмы, показывающие, каким должен быть настоящий отец

После смерти супруги мужчина остается один с шестью взбунтовавшимися детьми. Удастся ли ему найти с ними общий язык? Смотрите в фильме из новой подборки «Рамблера» про настоящих отцов.

Фото: Кадр из фильма «Капитан Фантастик» Кадр из фильма «Капитан Фантастик»

«Дитя с марса» (2007)

Пытаясь справиться с горечью потери своей любимой женщины, весьма преуспевающий писатель-фантаст Дэвид Гордон решает усыновить ребенка. Ему очень приглянулся маленький мальчик Деннис, который вел себя довольно-таки странным образом, не так, как обычные дети. Когда все дети веселились на детской площадке, Деннис сидел в картонной коробке, считая, что солнечный свет для него губителен. Шестилетний ребенок решил, что он является пришельцем с Марса. Гордон решает помочь мальчику найти связь с реальностью, полагаясь на свои литературные способности по части обращения с вымышленным миром.

«Капитан Фантастик» (2016)

Бен — мужчина с неординарными взглядами на современное общество, который однажды увез свою семью в лес подальше от цивилизации. Здесь для супругов и их шестерых детей началась новая жизнь. Они высаживают грядки, охотятся, знакомятся с философскими трудами древности. Им комфортно жить в гармонии с природой, благодаря четкому распорядку дня, дисциплине и слаженной работе. Однако годы идут, дети вырастают и используют свои знания для бунта. Все начинается с того, что их мать, доведенная до психического срыва, сбегает в город и кончает собой. Дети отправляются почтить ее память, постепенно познавая всю глубину современного цивилизованного мира.

«Мальчики возвращаются» (2009)

Кадр из фильма «Мальчики возвращаются»

После того, как жена Джо Варра скоропостижно скончалась, он решил взять все заботы о шестилетнем сыне на себя, не обращая внимание на протесты тещи, желающей поучаствовать в воспитании внука. Примерно в это же время из Англии возвращается старший сын Варра от первого брака, который будет теперь жить с отцом. Джо ждут нелегкие деньки, ему предстоит заново научиться быть отцом, узнать своих детей, которым он долгое время не уделял должного внимания, и разобраться в своей жизни. А мальчики должны пройти суровое испытание принятием важного решения, чтобы сплотиться в одну полноценную семью.

«Одаренная» (2017)