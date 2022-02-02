Фильмы, показывающие, каким должен быть настоящий отец

После смерти супруги мужчина остается один с шестью взбунтовавшимися детьми. Удастся ли ему найти с ними общий язык? Смотрите в фильме из новой подборки «Рамблера» про настоящих отцов.
Пытаясь справиться с горечью потери своей любимой женщины, весьма преуспевающий писатель-фантаст Дэвид Гордон решает усыновить ребенка. Ему очень приглянулся маленький мальчик Деннис, который вел себя довольно-таки странным образом, не так, как обычные дети. Когда все дети веселились на детской площадке, Деннис сидел в картонной коробке, считая, что солнечный свет для него губителен. Шестилетний ребенок решил, что он является пришельцем с Марса. Гордон решает помочь мальчику найти связь с реальностью, полагаясь на свои литературные способности по части обращения с вымышленным миром.
Бен — мужчина с неординарными взглядами на современное общество, который однажды увез свою семью в лес подальше от цивилизации. Здесь для супругов и их шестерых детей началась новая жизнь. Они высаживают грядки, охотятся, знакомятся с философскими трудами древности. Им комфортно жить в гармонии с природой, благодаря четкому распорядку дня, дисциплине и слаженной работе. Однако годы идут, дети вырастают и используют свои знания для бунта. Все начинается с того, что их мать, доведенная до психического срыва, сбегает в город и кончает собой. Дети отправляются почтить ее память, постепенно познавая всю глубину современного цивилизованного мира.
После того, как жена Джо Варра скоропостижно скончалась, он решил взять все заботы о шестилетнем сыне на себя, не обращая внимание на протесты тещи, желающей поучаствовать в воспитании внука. Примерно в это же время из Англии возвращается старший сын Варра от первого брака, который будет теперь жить с отцом. Джо ждут нелегкие деньки, ему предстоит заново научиться быть отцом, узнать своих детей, которым он долгое время не уделял должного внимания, и разобраться в своей жизни. А мальчики должны пройти суровое испытание принятием важного решения, чтобы сплотиться в одну полноценную семью.
Франк Адлер — отец-одиночка, воспитывающий десятилетнюю дочь Марию. Он живет в небольшом городке и хочет, чтобы его ребенок вел нормальную школьную жизнь. Вот только девочка обладает невероятными способностями в математике, что сразу же замечает ее учительница. Женщина советует Франку отдать дочь в частную школу, чтобы развивать ее талант, однако он не уверен в правильности такого решения. Вскоре о математических способностях Марии узнает и ее бабушка, властная женщина Эвелин. У нее имеются свои представления по поводу будущего внучки, и она решает сделать все возможное, чтобы добиться своей цели. Эвелин не остановится ни перед чем, даже если ей придется разлучить отца с дочерью.