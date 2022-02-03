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2 часа назад

Сбербанк поможет Теодору Курентзису с резиденцией в Перми

Часть работ по организации Дома музыки на пространстве завода им. Шпагина профинансирует Сбербанк. Дом музыки станет местом размещения штаб-квартиры Международного Дягилевского фестиваля, а его концепция будет разработана экспертами, приглашенными дирижером Теодором Курентзисо, который является художественным руководителем фестиваля.

Сбербанк поможет Теодору Курентзису с резиденцией в Перми
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Основные этапы подготовительных работ: до апреля должны пройти экспертизы — музыкальная и театральная, с привлечением приезжих и местных специалистов. С апреля по июль эксперты должны подготовить технико-экономическое обоснование реконструкции зала. Эти работы будут оплачены из целевого пожертвования ПАО „Сбербанк“», — пишет «Новый компаньон».

Дом музыки будет расположен в «Литере А». Здесь организуют трансформируемый акустический зал на 900-1450 зрительских мест. Проектированием будут заниматься английское архитектурное бюро Studio Seilern Architects и брюссельское Kahle Acoustic. Представители компаний уже побывали на заводе им. Шпагина.

Ранее URA.RU сообщало, что гонорар Теодора Курентзиса за руководство Дягилевским фестивалем составляет 600 тыс. руб. В 2019 году дирижер уехал из Перми из-за конфликта с властями, однако после смены руководства региона решил вернуться.

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