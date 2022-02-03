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1 час назад

Для тех, кто дома: большая подборка музыки и фильмов на каждый день

Чтобы провести последний месяц зимы с комфортом и не тратить время на поиск фильма на вечер или плейлиста для домашней тренировки, аудиосервис СберЗвук и мультимедийный сервис Okko для своих пользователей сделали универсальные подборки на каждый день.

Выходные дома в кругу семьи отличное время для просмотра добрых советских мультфильмов, таких как «Ну, погоди!» или трогательного хита прошлого года «Душа» от Disney. Для детей постарше и родителей в подборке также есть познавательные и захватывающие приключенческие фильмы. А если вам кажется, что за каникулы вы успели посмотреть все новые сериалы и фильмы, то по такому случаю вам подойдет специальная подборка топ сериалов и новинок от Okko, где вы найдете авторское кино и вечную сериальную классику вроде «Декстера» или «Как я встретил вашу маму».

Видео дня

Чтобы регулярные домашние обязанности и ритуалы приносили больше удовольствия СберЗвук собрал идеальное музыкальное сопровождение в виде специальных плейлистов для тренировок , приготовления любимых блюд и даже генеральной уборки.

Для спокойного вечера за чтением аудиосервис также позаботился о пользователях и подготовил фоновый инструментальный плейлист, в который вошли композиции Людовиго Эйнауди, Макса Рихтера и других композиторов, чтобы остаться с книгой один на один и окунуться в литературный мир.

Мультимедийный сервис Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов. Проект стартовал в 2011 году и сегодня представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (iOS и Android), Apple TV, PlayStation 3, 4 и 5, web (ПК).

Аудиосервис СберЗвук — это более 70 миллионов песен, HiFi-качество музыки, тысячи подкастов, эксклюзивы и персонализированные Волны. Детский раздел в СберЗвуке поможет развлекать и развивать ребенка, а спортивные трансляции — cледить за играми и быть в курсе событий. СберЗвук доступен в приложении для iOS и Android, на сайте sber-zvuk.com, устройствах SberDevices, а также в автомобилях с поддержкой CarPlay и Android Auto. СберЗвук входит в подписку СберПрайм и СберПрайм+.

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