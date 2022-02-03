Для тех, кто дома: большая подборка музыки и фильмов на каждый день

Чтобы провести последний месяц зимы с комфортом и не тратить время на поиск фильма на вечер или плейлиста для домашней тренировки, аудиосервис СберЗвук и мультимедийный сервис Okko для своих пользователей сделали универсальные подборки на каждый день.

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Чтобы регулярные домашние обязанности и ритуалы приносили больше удовольствия СберЗвук собрал идеальное музыкальное сопровождение в виде специальных плейлистов для тренировок , приготовления любимых блюд и даже генеральной уборки.

Для спокойного вечера за чтением аудиосервис также позаботился о пользователях и подготовил фоновый инструментальный плейлист, в который вошли композиции Людовиго Эйнауди, Макса Рихтера и других композиторов, чтобы остаться с книгой один на один и окунуться в литературный мир.

Мультимедийный сервис Okko — один из крупнейших российских VoD-сервисов. Проект стартовал в 2011 году и сегодня представлен на всех ключевых платформах: Smart TV, mobile (iOS и Android), Apple TV, PlayStation 3, 4 и 5, web (ПК).