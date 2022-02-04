Фильмы об олимпийских видах спорта

Всегда ли спортивная победа случается благодаря таланту, дисциплине и силе воли? Перед вами новая подборка фильмов от “Рамблера”, которая поможет найти ответ на этот вопрос.

Фото: Кадр из фильма "Тоня против всех" Кадр из фильма "Тоня против всех"

“Тоня против всех”, 2017

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В 1908 году фигурное катание стало олимпийским видом спорта. Несмотря на изящество и зрелищность, порой на льду разыгрываются настоящие трагедии и драмы. Одна из них стала основой сюжета фильма Крэйга Гиллеспи о фигуристке Тоне Хардинг, которую сыграла американская актриса Марго Робби. Всю карьеру Тони можно описать словом “сопротивление”: авторитарной матери, решившей, что грубое обращение только закалит будущую чемпионку; спортивным судьям, для которых девушка была словно бельмо в глазу; мужу-проходимцу, посмевшему поднять на нее руку. Венцом злоключений в жизни фигуристки становится скандал в связи с попыткой устранить конкурентку.

“Движение вверх”, 2017

Кадр из фильма “Движение вверх”

Международный олимпийский комитет признал баскетбол олимпийским видом спорта только в 1935 году. А 36 лет спустя состоялся роковой матч между сборной СССР и американскими спортсменами. Ведь никто и представить не мог, что это возможно – обыграть непобедимых чемпионов на глазах у всего мира – на Олимпийских играх! Но у наших ребят это получилось. Фильм-реконструкция Антона Мегердичева рассказывает о том, через что пришлось пройти советским баскетболистам пути к триумфу.

“Битва полов”, 2017

Кадр из фильма “Битва полов”

История Олимпийских игр современности начинается в 1896 году. И теннис вошел в программу соревнований тогда же. Был период, когда этот вид спорта был исключен. Но его возвращение не могло не состояться – в 1988 году, на играх в корейском Сеуле.

События картины Джонатана Дэйтона и Валери Фэрис произошли за несколько лет до этого. В 1973 году состоялся легендарный матч между экс-чемпионом Уимблдона Бобби Риггсом (Стив Карелл) и первой ракеткой мира Билли Джин Кинг (Эмма Стоун). Он собрал возле экранов телевизоров более 50 миллионов американцев. Возродил исторический спор между мужчинами и женщинами. И конечно показал, что профессиональные спортсменки способны на равных состязаться с коллегами-мужчинами.

“Сила воли”, 2016

Кадр из фильма “Сила воли”

Бег также оказался включен в программу первых Олимпийских игр современности. Одна из самых драматичных страниц в истории этого вида спорта оказалась в центре сюжета фильма Стивена Хопкинса.

Темнокожий атлет Джесси Оуэнс отправляется на Олимпийские игры 1936 года в нацистский Берлин. Соперниками Джесси становятся сильнейшие бегуны со всего мира. Победа американского атлета в этом забеге значила больше, чем когда бы то ни было. Ведь Джесси бросил дерзкий вызов грозе Европы – самому Гитлеру с его теорией расового превосходства арийцев.

“Эдди “Орел”, 2015

Кадр из фильма “Эдди “Орел”

Первые зимние Олимпийские игры состоялись в 1924 году во Франции. Прыжки с трамплина сразу вошли в список олимпийских дисциплин. Несмотря на очевидную травмоопасность этот вид спорта увлек многих людей по всему миру.