5 лучших боевиков с Чаном с ошеломляющими трюками

Актер Джеки Чан — обладатель рекорда Гиннесса по количеству трюков. В лучшие годы он исполнял фокусы, повторить которые сейчас можно лишь с помощью компьютерной графики. «Рамблер» сделал подборку лучших боевиков с мастером боевых искусств в главной роли.

Фото: Кадр из фильма «Час пик» Кадр из фильма «Час пик»

«Кто я?» (1998)

Кадр из фильма «Кто я?»

Группа спецназа, которая работает под прикрытием ЦРУ, направляется на очередное задание на вывоз объекта, найденного учеными в джунглях Африки. После окончания операции всю группу солдат хотят ликвидировать. Одному удается выжить после подстроенной авиакатастрофы. Но он потерял память, пытается собрать все свои мысли и наконец, вспомнить, кто он есть, какое его прошлое, и чем он занимался. На пути к истине солдат встретится с множеством препятствий.

«Доспехи Бога» (1986)

Кадр из фильма «Доспехи Бога»

Джеки по прозвищу «Азиатский Ястреб» похищает в Африке меч и выставляет его на продажу в Европе. В это время выясняется, что меч является частью древних Доспехов Бога, и если уничтожить доспех, то, по легенде, это приведет к правлению Злых сил на Земле. Доспехи состоят из пяти предметов, три из которых находятся у крупного коллекционера. Наркоторговцы, скрывающиеся под одеяниями монахов, желают заполучить все пять частей доспехов. Они понимают, что с этим может справиться только Джеки.

«Разборка в Бронксе» (1995)

Кадр из фильма «Разборка в Бронксе»

Полицейский Кеунг из Гонконга приезжает в Америку к своему дяде на свадьбу. Как раз перед отъездом, дядя продал свой магазин красивой китаянке, не сказав ни слова новой хозяйке, что рэкетиры имеют виды на магазин. Кеунг считает своим долгом заступиться за симпатичную леди и устраивает бандитам разборку. Но это лишь начало подвигов азиатского полицейского в кварталах Нью-Йорка! Кеунг начинает свое жестокое противостояние гангстерам в деле о похищении бриллиантов.

«Час пик» (1998)

В Лос-Анджелесе похищают дочь китайского консула и требуют за нее большой выкуп. Чтобы ее вернуть, ФБР направляет все силы, но ее отцу этого недостаточно, поэтому он нанимает инспектора из Гонконга Ли. Сотрудники ФБР убеждены, что он будет мешать расследованию. Чтобы отстранить Ли от дела, ему дают в напарники Картера, который должен следить за каждым шагом детектива. Но никто не подозревал, что Ли и Картер разнесут весь город и добьются успеха вместе.

«Шанхайский полдень» (2000)

Кадр из фильма «Шанхайский полдень»