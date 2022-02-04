Фильмы о женщинах с тяжелой судьбой

Жизнь в концлагере, потеря ребенка и глубокая депрессия — какие еще беды упадут на главных героинь? Смотрите о женщинах с тяжелой судьбой в новой подборке «Рамблера».
Филомена — ирландская женщина, которая еще в подростковом возрасте родила сына. Однако она не смогла испытать материнское счастье, поскольку ее поступок не был одобрен окружающими, и ее отправили на перевоспитание в местный монастырь. Ее маленького ребенка забрали и отдали в американскую семью, которая усыновила его. Оказавшись в монастыре, девушка с первых дней начала терпеть различные унижения, выносить которые было все сложнее и сложнее. В один прекрасный момент ей все-таки удалось вырваться из этого места и начать жить свободной жизнью.
На одной из вечеринок, на которой собралось все высшее общество, молодая девушка Жасмин встретила своего будущего мужа Хэла. С первого взгляда они полюбили друг друга и вскоре сыграли свадьбу. Однажды Жасмин узнает о том, что Хэл изменяет ей. Через некоторое время ей также становиться известно, что ее супруг потерпел поражение в финансовых махинациях, в которые он вложил все семейные деньги. Девушка уезжает к своей сестре в Сан-Франциско, где ей предстоит научиться жить новой жизнью. Но сделать это будет очень непросто, ведь она находится в глубокой депрессии, из которой пытается выйти с помощью алкоголя.
Нелли Ленц — молодая женщина, которой удалось выжить в концлагере. Однако она получила тяжелые ранения, в результате которых ее лицо сильно искалечено. С помощью Лене Вингер, сотрудницы еврейского агента, женщине удается добраться до Берлина, где ей делают очень сложную пластическую операцию. Поправившись, Нелли отправляется на поиски своего мужа Йоханнеса, который считает ее погибшей. Ей удается отыскать его, однако мужчина не узнает ее, хотя и признает, что она похожа на его покойную жену. Вскоре Йоханнес предлагает Нелли изображать его супругу, чтобы получить огромное состояние, которое досталось ей по наследству.