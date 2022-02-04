Фильмы о женщинах с тяжелой судьбой

Жизнь в концлагере, потеря ребенка и глубокая депрессия — какие еще беды упадут на главных героинь? Смотрите о женщинах с тяжелой судьбой в новой подборке «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма «Жасмин» Кадр из фильма «Жасмин»

«Филомена» (2013)

Филомена — ирландская женщина, которая еще в подростковом возрасте родила сына. Однако она не смогла испытать материнское счастье, поскольку ее поступок не был одобрен окружающими, и ее отправили на перевоспитание в местный монастырь. Ее маленького ребенка забрали и отдали в американскую семью, которая усыновила его. Оказавшись в монастыре, девушка с первых дней начала терпеть различные унижения, выносить которые было все сложнее и сложнее. В один прекрасный момент ей все-таки удалось вырваться из этого места и начать жить свободной жизнью.

«Жасмин» (2013)

На одной из вечеринок, на которой собралось все высшее общество, молодая девушка Жасмин встретила своего будущего мужа Хэла. С первого взгляда они полюбили друг друга и вскоре сыграли свадьбу. Однажды Жасмин узнает о том, что Хэл изменяет ей. Через некоторое время ей также становиться известно, что ее супруг потерпел поражение в финансовых махинациях, в которые он вложил все семейные деньги. Девушка уезжает к своей сестре в Сан-Франциско, где ей предстоит научиться жить новой жизнью. Но сделать это будет очень непросто, ведь она находится в глубокой депрессии, из которой пытается выйти с помощью алкоголя.

«Феникс» (2014)