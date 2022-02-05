«Было негде жить». Стало известно о проблемах режиссёра «Убойной силы» перед смертью

У кинорежиссёра Виктора Бутурлина в последние годы жизни были серьёзные проблемы с деньгами и жильём. Об этом журналистам рассказал актёр Виктор Бычков. По его словам, создатель сериалов «Убойная сила» и Улицы разбитых фонарей» стал жертвой аферистов, из-за чего лишился крова и денег. Постановщик умер 5 февраля в возрасте 75 лет. Причина кончины не уточняется, но известно, что перед смертью Бутурлину стало плохо на улице. Как рассказал Бычков «Газете.ru», проблемы с деньгами у режиссёра Бутурлина начались после неудачной попытки купить себе новый дом. Постановщик нарвался на аферистов. «Денег не было, потом у него проблемы были с квартирой, он вложился в новый дом, а там оказались аферисты, и вот последние несколько лет он бился за возвращение денег, негде жить было», — рассказал актёр. Бутурлин умер сегодня ночью. Причина смерти пока не уточняется. По сведениям телеканала «Рен-ТВ», вечером 4 февраля кинематографист принимал зачёт у студентов в высшей школе при «Ленфильме», но всё затянулось до полуночи, и поэтому последнего студента решили выслушать на следующий день. Когда режиссёр в сопровождении студентов шёл к машине, он упал на улице. Его пытались привести в чувства, на место вызвали скорую. В больнице Бутурлин умер. На «Ленфильме» Бутурлин работал с 1981 года. Он дебютировал с музыкальной лентой «Аплодисменты, аплодисменты» по сценарию Виктора Мережко. Другим наиболее известным произведением кинематографиста стал фильм-притча «Садовник» (1987). В 1990–2000 годах режиссёр стал широко известен благодаря многосерийным детективам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». За вторую работу его удостоили телевизионной премии ТЭФИ. Фото: кадр из видео / YouTube-канал Саша Сергеев